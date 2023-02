Rentechok på flekslån: - Det er usædvanligt

Der er stort set ikke forskel på den månedlige ydelse på et fleks- og et fastforrentet lån, viser seneste tal

Det seneste år har budt på den ene økonomiske lussing efter den anden.

Især boligejere med variable rentelån har set deres ydelse stige markant i 2022.

Senest fik flekslånere et historisk rentesmæk tidligere i februar. Nu viser tal ifølge Finans, at prisen på flekslån er cirka den samme som på et fastforrentet lån.

156 kroners forskel

Mediet skriver således, at ydelsen på et 4-procentslån til en million kroner med fast rente lige nu er 4541 kroner efter skat.

Det er kun 156 kroner mere end ydelsen for samme lånebeløb med et F3-lån.

- Det er usædvanligt. Vi skal tilbage til 2019 for at finde noget lignende. Men da var forklaringen, at man kunne få lån med en fast rente helt nede i 0,5 procent, siger Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Det er langtfra tilfældet i dag, og derfor skal boligejere med variable rentelån også punge ud for tiden.

Ekstra Bladet har tidligere allieret sig med Sune Malthe-Thagaard, der her giver sit bud på, hvordan man skal tackle de høje rentestigninger.

Mange boligejere med et fastforrentet lån vil kunne udnytte rentechokket til deres fordel. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rasmus kunne skære mere end en halv million kroner af sin gæld på grund af stigende renter.