Rentechok rammer boligejere

Det kan være en god ide at holde lidt igen med dyre julegaver i år.

Inflationen buldrer afsted, priserne stiger i supermarkedet, og det koster kassen at varme huset op. Derudover stiger prisen for en del boligejeres boliglån 1. januar.

Rentetilpasningsauktionen hos Realkredit Danmark er netop afsluttet. Her blev det ifølge Euroinvestor til markante stigninger på de korte renter.

Aldrig før

Renten på et såkaldt F1-lån lyder efter nytår således på 3,24 procent, mens F3-renten er fastsat til 3,11 procent. F5-renten bliver 3,14 procent i 2023. Det er alle lån med afdrag.

- Vi kan således konstatere, at vi aldrig tidligere har oplevet en så markant rentestigning for låntagerne i forhold til den rente, de kommer fra, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, til Euroinvestor.

- Med det store spring op i F1-renten er vi gået fra, at vi sidste år fik den 3. laveste F1-rente nogensinde til nu lige akkurat at klemme sig ind på top ti listen over de højeste F1-renter på auktion, uddyber han.

Det betyder konkret, at man får en ekstraregning på mellem 600-700 kroner om måneden per lånte million. Har man et lån med afdragsfrihed, har man udsigt til at skulle have 2000 kroner mere op af lommen om måneden.

Låntagere hos Totalkredit har også en ekstraregning i vente fra det nye år. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Markant skift

Boligejere, der har lån hos Totalkredit, har også en grum nytårs-overraskelse i vente. Renten kommer ligeledes til at stige, og med den kommer en stor ekstraregning, kunne Ekstra Bladet tirsdag berette.

'Både F1-, F3- og F5-renten får den højeste stigning nogensinde, og det vidner om, hvor markant et skift vi har set på de finansielle markeder i år. For et år siden lå renterne omkring 0 pct.' skrev Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, her i en kommentar til Finans.

Mange boligejere med et fastforrentet lån vil kunne udnytte rentechokket til deres fordel. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rasmus kunne skære mere end en halv million kroner af sin gæld på grund af stigende renter.

Bliv her klogere på, om du bør justere dit boliglån.