Rentelimbo fortsætter: Nordea med 20-årigt lån uden rente

Lave renter har de seneste dage skabt en række historiske lånemuligheder for danske boligejere og virksomheder. Onsdag fortsætter realkreditinstitutterne deres kamp for at gøre sig så attraktive som muligt for låntagerne.

Det er Nordea Kredit, der åbner for obligationer til to nye lån.

Det første er et 30-årigt fastforrentet 0,5-procentslån med 10 år uden afdrag. Det andet er et 20-årigt lån til nul procent.

Lånene tages i brug, hvis kursen på de nuværende toneangivende 30-årige og 20-årige lån kommer over 100. Obligationerne handles onsdag omkring frokost til henholdsvis 99,83 og 99,80.

En obligation på en lånetype er betingelse for, at en låntager kan optage det. Realkreditinstitutternes job er groft sagt at føre en investor, der vil have et sikkert afkast, sammen med en låntager, der skal bruge pengene til eksempelvis et boligkøb.

Derfor er obligationer - og investorer der vil købe dem - betingelsen for, at bestemte lånetyper er tilgængelige for danske låntagere.

De seneste uger og måneder har udenlandske investorer jagtet et sikkert sted at placere deres investeringer. Det har gjort dem villige til at aftage obligationerne på mere attraktive vilkår for låntagerne end tidligere.

Nordea Kredits chefanalytiker, Lise Nytoft Bergmann, forventer at realkreditinstitutternes rentelimbo vil hjælpe med at løfte boligpriserne.

- Det er første gang, at vi åbner et 30-årigt fastforrentet lån med op til 10 afdragsfrie år med så lav en rente, og det betyder, at det aldrig har været billigere at låne penge end nu, skriver hun i en analyse.

- Vi forventer, at det vil være med til at presse boligpriserne op i den kommende tid.