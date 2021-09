Renten stiger: Nu rammer det boligkøberne

Førstegangskøbere må i dag nøjes med mindre - og på sigt vil stigende renter betyde, at boligpriserne vil falde

Boligmarkedet har været brandvarmt det seneste år, men nu er nye tider på vej.

Renten er nemlig steget langsomt, men sikkert de seneste måneder, og hvor det før var muligt at få et 30-årigt realkreditlån til 0,5 procent i rente, hedder det nu 1,5 procent - og der skal ikke store kursbevægelser til, før det ryger op i 2 procent.

Det skriver Finans.

Skal finde billigere boligere

Det betyder, at det bliver en smule sværere at komme ind på boligmarkedet, især for førstegangskøbere. Priserne på boliger er nemlig nemlig tårnhøje mange steder i landet - især i og omkring de større byer.

Beregninger fra Nordea Kredit viser, at førstegangskøbere, som kan lægge 10.000 kroner om måneden, i dag kan blive kreditvurderet til at købe bolig for 2,75 millioner kroner.

Det er et fald på 6,6 procent i forhold til for otte måneder siden, hvor renten var 0,5 procent, skriver erhvervsmediet. Her kunne selvsamme førstegangskøbere låne til en bolig til 2,93 millioner kroner.

Boligpriserne vil falde

På sigt vil det få konsekvenser for boligpriserne.

- Boligpriserne stiger ikke længere nær så meget som tidligere på året, og de højere renter forventes at forstærke tendensen, siger Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker i Nordea Kredit, til Finans.