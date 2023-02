Renterne stiger og stiger: Storbank tjener milliarder

På trods af krisetider i danske husstande fejrer direktøren for Jyske Bank endnu et år med milliardoverskud. Et overskud, der går ud over kunderne

Så blev det igen tid til, at direktøren for Jyske Bank, Anders Dam, kan glæde sig over et kæmpe milliardoverskud, mens danskerne stadig dagligt bliver mindet om, at de befinder sig midt i krisetider i form af voldsomt stigende priser og renter.

Tirsdag morgen offentliggjorde Jyske Bank deres årsregnskab. Overskuddet lyder på ikke mindre end 3,752 milliarder kroner. Efter skat vel at mærke.

Banken, der har hovedsæde i Silkeborg, skriver i deres årsregnskabsmeddelelse, at det gode resultat blandt andet skyldes de stigende renter. Det kritiserer cheføkonom for Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

- Man indførte en masse gebyrer, inden vi fik positive renter igen, fordi bankerne manglede indtjening.

- De rekordhøje gebyrer er der fortsat. Og så er der jo kommet en masse rentestigninger, som er kommet som appelsinen i turbanen hos Jyske Bank, siger han.

Ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Hjælp til kunderne?

I en delårsrapport i 2022 siger Anders Dam, at banken ville 'have fokus på at hjælpe kunderne gennem de usikre tider'. Det mener Morten Bruun Pedersen dog ikke holder stik.

- Det har de så ikke gjort. Vi skal jo ikke glemme, at nogle af de rentestigninger, som vi ser i øjeblikket, der i øvrigt også falder sammen med stigende gas- og husholdningspriser, vælter mange privatøkonomier af pinden. Det tyder ikke på, at de har tænkt sig at sætte renterne ned.

Han tilføjer, at det ikke er kunden eller den private forbruger, der har fået hjælp. Det er aktionærerne.

Rider på milliardbølgen

Selvom Anders Dam kan klappe i hænderne over andet år i streg med rekordoverskud, så forholder han sig ikke ydmygt til det kommende år. I årsregnskabsmeddelelsen hævder han, at der fortsat forventes overskud i 2023. Et overskud, som han blandt andet kan sikre sig ved fortsat at have stigende renter og høje gebyrer.

- Det tyder ikke på, de vil gøre noget ved de økonomiske problemer, som kunden står i, hvis de kan slippe afsted med det. Bankernes fortælling var jo, at de havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Men hvis vi kigger på deres overskud, er det jo lidt en anden historie nu, siger Morten Bruun Pedersen.

Herudover hævder han også, at bankerne lukrerer på den manglende gennemsigtighed, der er fra bankerne. Kunderne kan ganske enkelt ikke forstå, hvad de betaler for.

- Vi ved også fra undersøgelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at folk kan ikke finde ud af, hvad de betaler for i banken. De kan skrue op for priserne, uden det bliver opdaget, siger han.

I faktaboksen kan du læse, hvad direktøren for Jyske Bank, Anders Dam, svarer til sagen.

Sådan svarer Jyske Bank

Ekstra Bladet har rakt ud til Anders Dam, som har afvist at stille op til interview. Dog har han i et skriftligt svar besvaret nedenstående spørgsmål:

- Er det rimeligt, at I tjener så mange penge, mens mange af jeres kunder står midt i en energikrise, der har givet store økonomiske problemer for mange?

- 'Vi forsøger at være konkurrencedygtige på markedspladsen, og det har så givet en forretning af egenkapitalen på ti procent, hvilket ikke er specielt højt, når priserne i øvrigt er steget med syv-otte procent på samfundsplan. Hvis ikke vi var konkurrencedygtige, ville kunderne ikke bruge os - så enkelt er det. Når overskuddet forventes at stige yderligere i 2023, skyldes det primært købet af Handelsbanken Danmark.

- Mange mennesker har grundet krisen omlagt deres lån. Det betaler de en masse høje gebyrer for. Hvordan kan I forsvare, at kunderne skal bruge penge for at forsøge at holde på dem og spare?

- 'Fordi vi har udgifter forbundet med at lave disse forretninger for kunderne, og dem skal vi som enhver anden virksomhed have dækket, samt lidt mere for at lave et overskud til vores aktionærer.'

- Jyske Realkredit havde en milliardindtægt fra bidragssatser i 2022. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har redegjort for, at det ikke er nødvendigt at have så høje bidragssatser. Hvorfor har I stadig det?

- 'Vi holdt priserne uændret i 2016, da alle de øvrige realkreditinstitutter, der yder lån til private, hævede dem. Så vi ligger absolut i bunden prismæssigt.'