Republikanerne kan ikke stoppe Trump

Som forventet valgte republikanerne i senatet at frikende Donald Trump i rigsretten lørdag.

En af partiets store stemmer, senatleder Mitch McConnell, var dog klar i spyttet efterfølgende.

Han ser ikke Donald Trump, som en del af fremtiden for Det Republikanske Parti.

- 'Trumps handlinger forud for optøjerne var en skammelig pligtforsømmelse', siger han ifølge CNN på trods af, at han stemte for Trumps frifindelse.

Den republikanske mindretalsleder Mitch McConnell taler i Senatet, efter at han sammen med 42 andre republikanere har stemt for at frikende Trump

Selvom Mitch McConnell har meget at sige i partiet, så har hans afstandstagen ikke den store betydning ifølge USA-analytiker Mads Fuglede.

- Han har en stor stemme især i den konservative del af partiet, men det kommer ikke til påvirke dem, som stemmer på Trump, siger han til Ekstra Bladet.

Den 6. januar blev Kongressen stormet af Trump-tilhængere

Vælgerne bestemmer

I sidste ende er det ikke toppen i partiet, der har noget at skulle have sagt, men de mange vælgere, som ufortrødent har støttet Trump.

- Så længe Trump har stor vælgeropbakning, kan republikanerne ikke gøre meget.

- Forlader Trump partiet sammen med sine vælgere, så kan det skade republikanerne i mange år frem, spår Mads Fuglede.

Det kunne også ses under afstemningen, at republikanerne frygter, at Trumps støtter vender dem ryggen.

- De eneste republikanere, der stemte imod Trump, genopstiller ikke igen eller gør det først i 2026. De andre er bange for at få vælgerne imod sig, siger han.

Forstå de tre største forskelle mellem en rigsret i Danmark og USA.

Flertal var ikke nok til dom

Selvom et fåtal af republikanerne stemte imod Trump, formåede demokraterne ikke at samle de fornødne 67 stemmer til at dømme ham.

57 medlemmer af Senatet stemte for at dømme Trump, mens 43 stemte imod.

Samtlige 50 demokratiske medlemmer af Senatet svarede "skyldig", da de blev spurgt om, hvordan de stemte.

Syv republikanske senatorer stemte imod partiets tidligere præsident. Det var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

Der kræves to tredjedele flertal blandt de 100 medlemmer i Senatet for at dømme Trump. Derfor havde Demokraterne brug for 17 republikanske stemmer.