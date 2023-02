Restaurant afviser alle børn: De sviner og larmer for meget

Er du en af dem, der ruller øjne eller sukker højt, når du tager ud og spiser og bliver placeret ved siden af en familie med larmende børn?

Så bør du overveje at besøge Nettie's House of Spaghetti i den amerikanske delstat New Jersey i stedet. Fra 8. marts er alle børn under ti år nemlig forment adgang fra restauranten.

Det skyldes, at ejerne har fået nok af børn, der løber rundt og sviner, så de ansatte skal styrte rundt og rydde op efter dem.

Det skriver Nettie's House of Spaghetti i et opslag på Facebook og Instagram.

Annonce:

'Vi elsker børn. Det gør vi virkelig. Men på det seneste har det været ekstremt udfordrende at tage højde for børn på Nettie's. Et højt støjniveau, manglende plads til højstole, oprydning efter et sindssygt rod og børn, der løber rundt på restauranten, har gjort, at vi har besluttet, at det er på tide at tage kontrol over situationen', lyder begrundelsen.

Nødvendig beslutning

Restauranten skriver samtidig, at beslutningen 'ikke har været nem', men at den er nødvendig.

'Vi ved, at nogle af jer vil blive vrede - især jer, der har velopdragne børn - men vi er ikke i tvivl om, at det er den rette beslutning for at kunne drive restauranten i den rigtige retning'.

Ifølge lokalmediet New Jersey har Nettie's House of Spaghetti været en af delstatens mest populære restauranter, siden den åbnede tilbage i 2018.

Tv-stationen Fox5 skriver, at restaurantens opslag på Facebook er blevet delt over 14.000 gange. I kommentarsporet skriver flere, at de 'elsker' restauranten for at være 'modige', mens andre kalder det 'diskriminerende mod børn'.