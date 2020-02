Restaurant Alchemist får to Michelin-stjerner

Restaurant Alchemist på Refshaleøen i København får sine første Michelin-stjerner.

I spidsen for restauranten står den unge Rasmus Munk. I ryggen har han Lars Seier som investor i restauranten, der åbnede åbnede 4. juli 2019 efter at have været lukket ned siden 2017.

Foto: Claes Bech Poulsen

Michelin-guiden giver fra én til tre stjerner. Én stjerne betyder, at restauranten er et stop værd, to stjerner en omvej værd, mens tre retfærdiggør en rejse udelukkende med det formål at spise på restauranten.