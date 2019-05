Restaurant Flammen langer hårdt ud efter Ilden: De stjæler fra os

Det er ikke mangel på penge, men snarere følelser der er på spil i den grillkrig, som er brudt ud mellem en af Danmarks bedst kendte kæderestauranter, Flammen, og den markant mindre spiller, Ilden.

I dagens udgave af Fyens Stiftstidende står millionærfamilien Sunddal fra Kolding således frem og beskylder Restaurant Ilden for at have kopieret og stjålet konceptet fra Flammen.

- Der er rigtig mange, der spørger os, hvorfor vi ikke gør noget juridisk, siger Kristina Sunddal til avisen.

- Men for det første er det slet ikke vores stil, og for det andet kan vi hurtigt komme til at fremstå som den store kæde, der slår på den lille nye i klassen, selvom de ikke er så små mere.

Bare for meget

Ifølge familien er det ikke dem, der har sendt det første skud i krigen, men derimod ejerne af Ilden der mener, at Flammen har taget dele af deres koncept fra dem.

- Det er jo en mindre ting i det store billede, men det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham.

- Det bliver bare for meget, siger et andet familiemedlem, Martin Sunddal, til Fyens.

Her ses tre af de fire familiemedlemmer bag Restaurant Flammen. Fra ventre er det Kristina Rosenfeldt Sunddal, Flemming Sunddal og Martin Rosenfeldt Sunddal. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

Ikke IKEA

Brian Risby Knudsen og Frantz Weidemann, der står bag Restaurant Ilden, afviser kritikken fra deres markant større konkurrent.

Ganske vist er Ilden - der i dag har tre (snart fire) restauranter mod Flammens 16 (heraf en i Tyskland) - inspireret af Flammens koncept. Men koncepter og kvaliteter er forskellige, mener makkerparret.

- Vi bruger ikke IKEA's showroom, som Flammen gør. Og køber også dyrere kød af bedre kvalitet, lyder påstanden fra Brian Risby Knudsen i Fyens.

Både Flammen og Ilden giver ifølge regnskaberne et overskud. Hos holdningselskabet, der ejer Flammen, var årets resultat 14,5 millioner kroner i det seneste regnskab, ligesom der de seneste år er trukket et meget stort, tocifret millionbeløb ud af selskabet.

Ilden havde i sit seneste regnskab 2,3 millioner kroner i overskud.