Restaurant genindfører krav om coronapas

Den stigende coronasmitte får nu en københavnsk restaurant til at genindføre coronapas for gæsterne

Baren og restauranten PS Bar & Grill, der ligger i København, har valgt at genindføre brugen af coronapas.

Det oplyser PS Bar & Grill på sin hjemmeside. Det skriver Berlingske.

Genindførelsen kommer på et tidspunkt, hvor der ikke er krav om, at restauranter og barer skal tjekke deres gæster for coronapas.

Tiltaget kommer derfor på eget initiativ fra PS Bar & Grill.

- Grundet stigende coronasmitte genindfører PS Bar & Grill brugen af coronapas.

- Det gør vi for at passe på vores gæster og personale og for at begrænse spredningen af coronavirus i samfundet, står der på hjemmesiden.

PS Bar & Grill skriver, at når gæster ankommer til restauranten, så vil de blive bedt om at fremvise gyldigt coronapas.

Det kan være fra enten PCR- eller kviktest samt vaccination.

Gæster, der ikke kan fremvise gyldigt coronapas, kan blive afvist, oplyser restauranten.

Coronapasset blev første gang præsenteret tilbage i slutningen af maj af Wammen og Heunicke.

Torsdag anbefalede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at politikerne genindfører kravet om coronapas.

Anbefalingen skyldes stigende smitte med corona, forklarer Brostrøm.

- Min anbefaling går til politikere og folketing, fordi det er nogle politiske beslutninger, siger han til TV 2.

- Sundhedsfagligt ser jeg det som en mulighed på caféer, restauranter, koncerter og natteliv. Det vil være en god idé på dette tidspunkt.

1. september blev coronapasset fjernet fra eksempelvis barer og restauranter samt indendørs kultur- og idrætsarrangementer.

Coronaepidemien er de seneste uger blusset op igen i Danmark.

Torsdag var der 2598 nye smittede med coronavirus og en positivprocent på 1,98.

2598 tilfælde er det højeste antal i 2021.