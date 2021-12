Restaurant holder åbent: Tjener INTET

2021-udgaven af nytårsaften bliver ikke et brag. I hvert fald ikke for de restauranter, der havde håbet på masser af festglade og sultne gæster.

Mange restauranter oplever stribevis af aflysninger. Sådan er situationen blandt andet for Restaurant Furesøbad, der ligger mellem Farum og Værløse.

Det fortæller Michael Bay Olsen, der er indehaver af stedet, til TV 2 Lorry.

- Vi har sat et tal på omkring 70, selv om vi godt kunne have været flere. Men lige nu er vi nede på 44 på grund af, at folk har meldt afbud, siger han og fortsætter:

- Det er trist og ærgerligt.

Selv om økonomien ikke løber rundt, har folkene bag restauranten valgt at afholde nytårsfesten alligevel.

- Vi vil ikke være skyld i, at de omkring 40, som vi nu får, de skal ud og lede efter noget andet, når de gerne vil komme her, siger indehaver Michael Bay Olsen.

Tendensen med aflysninger på restauranterne er generel. Det fortæller brancheorganisationen Horesta.

- Det er desværre den konsekvens, vi ser. Danskerne gør, som der bliver sagt. Vi passer på hinanden, vi bliver hjemme, og vi bliver vaccineret. Og det mærker vores erhverv rigtig meget, forklarer Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Horesta, til TV 2 Lorry.

I stedet for at spise ude på restauranterne nytårsaften vælger mange af os dog at bestille maden og spise hjemme.

Det tilføjer Annette Hyldebrandt fra Horesta.

- Mange af vores medlemmer regner faktisk med, at de får en god nytårsaften på den del. Og det her med at bestille maden udefra har vi set en stigende tendens til de sidste mange år. Men corona har gjort det endnu mere aktuelt.

Den tendens bekræfter den administrerende direktør for Catering Danmark, der blandt andet står bag Kokken & Jomfruen.

- Vi oplever en rigtig stor interesse for vores nytårsmenuer. Men der er forskel fra tidligere. Vi oplever i år, at vi skal levere til langt flere fester. Men med færre gæster. Altså vi sidder simpelthen færre sammen nytårsaften, siger administrerende direktør, Peter Overgaard.