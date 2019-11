Restaurant i racisme-stunt: Nu er personalet fyret

Da en familie drog til fast food-restauranten Buffalo Wild Wings nær Chicago for at fejre fødselsdag, blev middagen alt andet end fornøjelig.

Ifølge Washington Post blev familien, hovedsageligt bestående af sorte amerikanere, nemlig gentagne gange bedt om at flytte sig, da en anden gæst følte sig generet.

Argumentationen var fra gæstens side meget simpel: Han vil ikke side ved siden af sorte mennesker.

Flere af restaurantens medarbejder forsøgte at få flyttet familien til et andet bord, men i sidste ende valgte de selv at forlade restauranten uden mad.

Hændelsen har spredt sig som en steppebrand i USA, og personalet, som beordrede familien, der havde flere små børn med sig, til at flytte sig, er blevet fyret.

Vred på Facebook

Mary Vahl, der er en del af familien, skrev et vredt opslag på Buffalo Wild Wings' Facebook-side, hvilket var med til at sprede historien i første omgang.

'Hvis du ikke vil spise aftensmad ved siden af bestemte personer i en offentlig restaurant, bør du nok spise din aftensmad i dit eget trygge hjem,' skriver hun blandt andet.

Sidenhen er opslaget blevet fjernet, men Buffalo Wild Wings har selv lavet en opfølgende besked, hvori de skriver:

'Vi tager hændelsen meget seriøs og efter at have gennemført en grundig, intern undersøgelse har vi fyret de involverede medarbejdere. Derudover har vi bandlyst kunden, der udvist utilstedelig adfærd, fra alle Buffalo Wild Wings-barer på livstids. Buffalo Wild Wings værdsætter et inkluderende miljø og har nul-tolerance for alle slags diskrimination.'

'Vi har været i direkte kontakt med med familierne for at tilbyde vores dybeste undskyldninger for enhver uacceptabel opførsel.'

Kæden har ydermere i sinde at gennemføre et træningsprogram til alle medarbejdere for at forebygge, at lignende sker igen.

