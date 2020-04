Restaurant Ilden ramt af konkurs

En række af den populære buffetkæde Ildens restauranter er gået konkurs.

I alt er foreløbigt tre af kædens fire restauranter under konkursbehandling.

Det fremgår af notater fra Statstidende.

Tre ud af fire konkurs

Der er tale om kædens restauranter på H.C. Andersens Boulevard i København, Fisketorvet i Odense samt Algade i Roskilde.

Tilbage er filialen i Næstved, der i første omgang ser ud til at fortsætte.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kædens tre ejere samt boets kurrator.

Det har lørdag morgen ikke været muligt at få en kommentar fra parterne.

Kødkrig

Restaurant Ilden har igennem en årrække været i krig med Restauranten Flammen, der også er kendt for sin buffet af mere eller mindre eksotisk kød.

Den stenrige familie bag Flammen mener, at Ilden har kopieret deres koncept.

I foråret 2019 brød krigen ud i fuld flor, da Flammens ejere brød stilheden og langede voldsomt ud efter deres mindre konkurrent.

- Vi har sådan set ikke rigtigt ønsket at kommentere Ildens kopiering af vores koncept. De driver deres restauranter, og vi driver vores. Men når de går direkte ud og lyver om, at vi skulle have kopieret dem, så bliver det for meget af det gode, lød det fra Martin Sunddal til Fyens Stiftstidende, efter folkene bag Ilden havde beskyldt de sønderjyske rigmænd for at kopiere deres koncept.

Fra millionoverskud til konkurs

Konkursen hos tre af Restaurant Ildens restauranter kommer efter virksomheden igennem en årrække har lavet million overskud.

Siden folkene bag åbnede den første restaurant i 2014, har Ilden ifølge erhvervsmediet Finans gennemgang af regnskaberne samlet lavet mere end 10 millioner kroner i overskud.

På Ildens hjemmeside står der intet om konkurserne. I stedet fremgår det at restauranterne er lukket frem til 13. april.