Restaurant laver 100 meter lang pizza for at hjælpe Australiens brandmænd

Bror og søster Pierre og Rosemary Moio, der sammen ejer restauranten Pellegrini's Italian i en forstad til Sydney, ville gerne gøre noget for at hjælpe de mange frivillige brandmænd, der siden sensommeren 2019 har kæmpet hårdt for at komme de store og alvorlige bushbrande i Australien til livs.

Så de gjorde det, de gør allerbedst: De bagte en pizza.

Men ikke bare en hvilken som helst pizza. En 103 meter lang og 40 centimeter bred pizza var det, Pierre og Rosemary søndag morgen begyndte at bage på i den gode sags tjeneste.

Det skriver CNN.

Video og billeder på Instagram viser processen, hvor søskendeparret knokler med meterlange ruller dej, som de sætter sammen og pynter med tomat og mozzarella. Efter fire timer lå resultatet klar 103 meter ned af Kiln Road i Sydney-forstaden Kirrawee.

- Det er muligvis ikke en verdensrekord, men det var en begivenhed, der uden tvivl har hjulpet til at gøre en forskel og samlet nogle meget nødvendige penge ind, siger Pierre Moio til CNN.

Den lange pizza, der blev toppet med frisk basilikum, blev efterfølgende skåret ud i 4000 pizzaslices til de fremmødte mennesker, der fortærede dem mod donationer til de hårdt trængende brandmænd.

