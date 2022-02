Restaurant lukker efter politianmeldelse

Tre på stribe.

Nærmere sagt tre sure smileyer på fire måneder er det blevet til for Nordly i Risskov. Fødevarestyrelsen har haft restauranten, der specialiserer sig i takeaway-mad, i kikkerten på det seneste.

Og hammeren er nu faldet. Virksomheden politianmeldes.

Billedet har været det samme i restauranten under alle besøg. Sure smileyer på grund af dårlig hygiejne, der i alt koster Nordly en bøde på 12.500 kroner.

Fødevarestyrelsen var senest forbi 27. januar, hvor der fortsat var problematikker med rengøringen.

'På stativ, hvor virksomheden opbevarer plader, ses der skidt og produktrester, som ikke er fra dagens produktion. På glaslågen af køleskabet ses der fedet belægninger.'

'Ved virksomhedens håndvask ses der sorte belægninger rundt i fuge ved vasken samt gullige, fedet belægninger på holder til papirholder,' skriver styrelsen i kontrolrapporten.

Lægger sig fladt ned

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordly - uden held. Men på sin hjemmeside sætter restauranten ord på Fødevarestyrelsens dom, og der bliver undskyldt til alle.

- Vi har fejlet, og det er vi rigtig kede af. Tre sure smileyer fra Fødevarestyrelsen kan ikke undskyldes nok over for alle, skriver de og fortsætter:

- Stedet skal nu under renovering, og de fejl, vi har begået, skal rettes op, før vi vender tilbage i drift. Vi åbner ikke op igen, før at vi ved, at der med sikkerhed kan gives en glad smiley igen.