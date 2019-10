Restaurant lukket pludseligt - efter 28 år

130 gæster fik sig noget af chok, da de søndag deltog i den årlige vinsmagning med stort ostebord på Merlot i Vejle, da indehaver Egon Aaberg annoncerede, at det var restaurantens sidste åbningsdag.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Jeg har valgt at lukke, fordi jeg jeg fik et prik på skulderen, da jeg for halvandet år siden fik en blodprop i hjertet. Jeg fik det råd, at det ikke var klogt at blive ved med at arbejde i døgndrift, og derfor har jeg ikke selv været i restauranten så meget som tidligere, siger Egon Aaberg.

53-årige Egon Aaberg har drevet restauranten siden 1991 - de seneste år i Skyttehusgade. Han satte den til salg i sommer, og fredag i sidste uge blev en købsaftale skrevet under.

- Det er mærkeligt, at jeg ikke skal ned i restauranten igen, men heldigvis er det ikke en beslutning, jeg er blevet presset ud i af kreditforeningen eller andre, siger Egon Aaberg.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad har de nye ejere planer om at rive den mere end 120 år gamle ejendom ned.