Restaurant nægter at betjene mand med kinesisk kone

En kinesisk restaurant i England nægtede at betjene en britisk mand og hans asiatiske kone.

Ifølge parret, der har talt med den engelske avis Metro, skyldes det, at restauratøren var bange for at parret havde coronavirus, fordi de var fløjet ind fra Kina.

Matthew Moore og Huang Quan Xiang var taget ud for at spise i England kun 48 timer efter, at de var landet fra Chengdu i Kina, hvor de bor og arbejder.

Få minutter efter de var ankommet på restauranten fortalte de ejeren, at de netop var fløjet ind. Det fik ejeren til at bede dem om at gå.

Restauratøren ville ikke have dem på stedet, fordi de ikke havde isoleret sig selv i 14 dage, efter de var ankommet til Storbritannien.

- Ejeren var virkelig uhøflig på den måde, han gik over til os og fortalte os, at vi ikke måtte være der. Han talte rigtig højt og sagde: 'Jeg håber, at I har været to uger i karantæne ellers må I ikke sidde her', fortæller Matthew.

Der var ifølge ham mange andre kunder på restauranten, der også hørte udvekslingen, og at det var ekstremt pinligt og nedværdigende for parret.

Turen er helt ødelagt for konen. Foto: Ritzau Scanpix

Var blevet tjekket

Ægteparret har været sammen i fem år, og de fortæller, at de havde isoleret sig selv i hjemmekarantæne en måned inden, at de fløj til Storbrittanien.

- Vi fortalte ham, at vi var blevet tjekket mange gange i lufthavnen i Kina og i Heathrow, men han ville stadig have, at vi gik.

Metro har også været i kontakt med ejeren Jacky, der fortæller, at en operatør fra hospitalet sagde, at han skulle bede dem gå.

- Jeg fortalte dem, at de skulle være i karantæne i 14 dage, inden de kom ud i offentligheden. Det var det, jeg havde fået fortalt, og det var sådan, jeg forstod det. Der var andre gæster i restauranten, og de var bekymrede over at parret var der. Jeg var flink omkring det, men jeg blev nødt til at sige, at de ikke var velkomne, fortæller han.

Ifølge ejeren er det svært for ham at sige nej til kunder i restauranten, men han mener, det er hans pligt at beskytte de andre gæster.

Dog anbefaler myndighederne ikke, at man skal i karantæne, hvis man kommer fra Chengdu, der er hele 1126 kilometer fra Wuhan, hvor sygdommen startede.

Matthew fortæller, at det var hans kones første tur til England, hvor han skulle have vist hende, hvor han voksede op, men turen er nu ødelagt.

- Hun føler sig udskammet i offentligheden. Det er det værste, man kan gøre mod et andet menneske i Kina, så hun er meget ked af det og vil ikke ud.

Restauranten har ikke ønsket at undskylde.