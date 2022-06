Restaurant sunket en kilometer under overfladen

En ikonisk flydende restaurant i Hongkong er sunket, efter den af slæbebåde blev slæbt ud på havet mod en ukendt destination.

Det skriver CNN.

Restauranten ved navn Jumbo Kingdom var et tre etagers fartøj, og har i næsten et halvt århundrede ligget i Hong Kongs sydvestlige farvande.

Her ses den enorme flydende restaurant til søs. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Det var berømt for sin overdådige facade i kejserstil, rigelige neonlys, massive malerier i trappeopgangen og sine farverige motiver i kinesisk stil - inklusiv en gylden trone i spisesalen.

Sunket

Lørdag kæntrede restauranten efter den mødte, hvad der blev kaldt 'ugunstige forhold' nær Paraceløerne i det Sydkinesiske Hav.

Ingen besætningsmedlemmer kom til skade.

Båden sank mere end 1000 meter, hvilket gør det 'ekstremt vanskeligt' at skulle bjærge det.

Aberdeen Restaurant Enterprises, som ejer restauranten, udtrykte i en erklæring, at de var meget kede af ulykken, og at de arbejder på at få flere detaljer.

Efterhånden som fiskerbefolkningen i øens sydlige havn faldt, blev restaurantgruppen mindre populær og havde lidt underskud siden 2013. Covid-19-pandemien gav det sidste slag, og restauranten lukkede indtil videre i 2020. Foto: Daniel Suen/Ritzau Scanpix

Kæmpe stor

Den flydende restaurant var cirka 80 meter lang. Men det var blot hovedbåden.

Dertil hørte en mindre søsterbådsrestaurant, en pram til skaldyrstanke, en køkkenbåd og otte små færger til at transportere besøgende fra nærliggende moler.

I sin tid har restauranten ud over at medvirke i flere film haft besøg af blandt andre dronning Elistabeth II, Jimmy Carter og Tom Cruise.