Restaurantbranchen: Ikke meget at koge suppe på

Mette Frederiksen nægter at svare klart på, hvorvidt hun og regeringen agter at lukke restauranter og caféer, ligesom man har set det i Italien, Spanien og Frankrig.

- Vi vurderer hele tiden situationen. Vi iagttager med stor interesse det, der sker omkring os. Jeg vil ikke afvise, at der kan komme yderligere tiltag, lød det meget svævende svar på, hvorfor Mette Frederiksen ikke vælger at pålægge spisesteder at lukke midlertidigt for at hindre smittespredning af coronavirus.

Hun slikkede sig dog fornøjet om læberne, som havde hun netop indtaget en creme brulee, over hvor hurtigt parterne var blevet enige om en trepartsaftale. Statsministeren kaster en redningskrans med 2,6 milliarder kroner fra staten til coronalidende virksomheder.

Hjælpepakken kan hotel- og restaurationsbranchen dog ikke koge mange liter sovsefond på.

Ikke-eksisterende forretningsgrundlag

Et af kravene for at kunne modtage den nye lønkompensation er, at man ikke fyrer medarbejdere, men kun sender dem hjem.

– Det er desværre sådan, at de færreste - hvis nogen overhovedet - i vores erhverv kan undgå afskedigelser nu og de næste tre måneder frem, som aftalen er betinget af, siger Horestas administrerende direktør, Katia K. Østergaard, til Ekstra Bladet.

– Vores forretningsgrundlag er ikke-eksisterende ovenpå, at man først begyndte at sende folk hjem for derefter at lukke grænserne.

– Det er dødsstødet for mange hoteller og restauranter, som havde håbet på at kunne holde skindet på næsen ved hjælp af de turister, som man trods alt havde regnet med ville være i landet. Vi ser annulleringer af forudbookinger fra udlandet i stor stil og slås selvfølgelig også med folk, der vil have deres penge tilbage.

Ifølge hende er der blevet fyret i tusindvis, siden regeringen begyndte nedlukningen af landet.

– Det her er en aftale, som kan være god for erhvervslivet i bred forstand. For os er det her er et lille plaster på et stort, blødende sår. Der er brug for en model, som i højere grad er målrettet de mest nødlidende erhverv, siger Katia K. Østergaard.

Ikke nogen effekt

Hun efterlyser, at regeringen kommer med en strakspakke med markante kompensationsordninger, sikring af likviditet og omkostningsreduktion til de særligt udsatte erhverv.

– Udskydelse af moms hjælper som bekendt kun, hvis der er en omsætning at betale moms af. Og lønkompensation, som er betinget af, at der ikke effektueres opsigelser overhovedet de næste tre måneder, tror jeg desværre ikke vil få nogen effekt på vores område.

– Hvordan er I stillede, hvis regeringen lukker restauranter og caféer?

– Indtil videre meldinger at hoteller og restauranter kan holde åbent, hvis de tager de forholdsregler, myndighederne har været ude at anvise.

Dem overser man fuldstændig

Også SMV Danmark, der er brancheforening for de små og mellemstore virksomheder, ser svage punkter i hjælpepakken.

Ifølge Jakob Brandt, der er administrerende direktør for SMV Danmark er problemet, at aftalen ikke tager højde hans medlemmer, som for en stor dels vedkommende er både ejer, leder og medarbejder i virksomheden.

- De er ejerledere. Det er ikke som direktøren i Danske Bank eller andre store virksomheder, der er etableret som selskaber og dermed har ansat deres direktører. Med den her aftale får selskabers direktører nu 75 procent af deres løn dækket, mens der ingen lønkompensation er til ejerlederne. Dem overser man fuldstændig i den her hjælpepakke til erhvervslivet, siger han, ifølge Ritzau.