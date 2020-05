Restaurantejer dybt usikker

Under 'nærmere retningslinjer' får restauranter, cafeer og barer igen lov at åbne fra 18. maj. Sikkert er i hvert fald, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer vil stå ved magt i fase to.

Dermed har roen langt fra indfundet sig hos restaurantejerne. For de nærmere retningslinjer kan blive afgørende for, om en genåbning i virkeligheden vil være en bjørnetjeneste.

Og de retningslinjer plus et cirkabillede af, hvor længe den nuværende praksis med social distancering skal fastholdes, er ekstremt efterspurgte i en branche præget af mange flossede nerver.

Det mener Philip Skovgaard, der til daglig ejer de italienske restauranter Mangia og Bevi Bevi.

- Der er utrolig mange spekulationer og utrolig meget angst i branchen.

- Du kan sagtens åbne, men der er jo vilkår, hvor en åbning er værre end at holde lukket. Derfor venter vi med spænding på, hvordan de præcise regler for det maksimale antal af mennesker skal håndhæves, siger han til Ekstra Bladet.

Vil beskytte ny dansk restaurantkultur

I Danmark har man i øjeblikket krav om fire kvadratmeter per person i de åbne butikker. I eksempelvis Norge har man kun indført regler om to kvadratmeter per person, samtidig med at den påkrævede afstand kun er en meter.

Den slags mulige scenarier går mange restaurantejere formentlig og grubler over.

Skovgaard håber, at det er klart for beslutningstagerne, hvor stor indflydelse de parametre har på, om det vil være muligt for en restaurant at drive en rentabel forretning i fase to.

Herunder at det at lade mindre grupper være tæt på hinanden er absolut nødvendigt, hvis planen skal give nogen mening.

- Man kan godt nogle gange tænke lidt, at her tænker regeringen og myndigheder på en restaurant som et lokale med hvid dug og spredte borde, hvor hele familien sætter sig og spiser fint og så går hjem klokken 11. Det synes jeg lidt, jeg hørte i de ting, hun sagde om, at man ville kunne sidde og få sig en rolig middag og så gå tidligt hjem, siger han med adresse til statsministerens ord torsdag aften.

- Hvis man opfatter det som repræsentativt for restaurationsdrift i dag, så er vi langt fra hinanden, fortsætter Skovgaard, som hæfter sig ved, at Københavns restaurantscene har ændret sig markant de sidste 20 år.

Danske byer som København og Aarhus er blevet kendt for deres nye restaurantscene, som er præget af bistroer og andre spisesteder, hvor der kommer mange mennesker gennem døren, musikken bliver høj, og fest går hånd i hånd med madoplevelsen. Og den nye del af dansk kultur mener han skal beskyttes.

- Det er opbygget på få år, og vi skal ikke tage den kultur for givet. København har en rigtig spændende restaurantscene og er blevet rigtig fed, men den kan sagtens blive, som den var for 20 år siden igen. Vi kan sagtens miste det.

I det hele taget er det magtesløsheden i den nuværende situation, der i særlig høj grad får restauratører som Skovgaard til at rive sig selv i håret.

- De fleste restauratører, jeg kender, ville tusinde gange hellere tage en finanskrise i 2008 end det her. Med en finanskrise kan man kæmpe for det og omstille sig, men her er det ude af ens hænder.

