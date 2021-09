Restaurantejer trynet af slotsejer

En restaurantejer i Asnæs fik prompte besked på at ændre navnet på sin restaurant af en lokal slotsejer, da der ikke måtte opstå forveksling mellem de to. Restauranten havde dog fået navn efter ejerens efternavn

Dragsholm Madsted har været nødsaget til at skifte navn, fordi ejeren var bange for at ende i en retssag med Dragsholm Slot.

Det fortæller ejeren Adam Dragsholm, der egentlig blot ville åbne en restaurant i sit eget navn, til Ekstra Bladet.

Dagen før åbningen fik han nemlig besked fra Dragsholm Slot om, at han skulle skifte navn, ellers ville de gå til deres advokater.

- Jeg følte mig truet. Jeg tør sgu ikke gå i en retssag med så stor en virksomhed, så jeg må jo bare lade mig underkue, fortæller Adam Dragsholm.

Navnet Dragsholm refererer til et område i Odsherred Kommune, som Adams tipoldefar bosatte sig i og tog navnet til sig. Siden har hele hans familie kaldt sig det, og senest har Adam Dragsholm også givet sin datter det beskyttede efternavn.

Men nu må Adam Dragsholm altså ikke bruge sit eget efternavn.

- Det er skræmmende, at Dragsholm Slot gør sådan. At man tillader sig at tryne en med et beskyttet efternavn på den måde, det er jeg chokeret over, fortæller Adam Dragsholm.

- Beskytter vores brand

Dragsholm Madsted og Dragsholm Slot er ikke umiddelbart konkurrenter. Madstedet kommer til at lave hjemmelavede bistro-retter, hvor man kan få tre retter til omkring 300 kroner, hvor slottet laver Michelinmad.

Og det er ifølge Mads Bøttger, der ejer Dragsholm Slot, heller ikke på grund at konkurrence, at de har fået Adam Dragsholm til at ændre restaurantnavnet.

- Det er rent og skær for at beskytte vores navn og brand, så det ikke bliver udvandet, og folk begynder at bruge det, siger han.

Men navnet Dragsholm er jo ikke varemærket? - Nej, men det er jo et navn, vi i mange år har drevet hotel- og restaurantionsvirksomhed under, og vi har investeret mange kræfter og penge i at komme dertil, hvor vi er i dag. Men synes du, det er fair, at Adam, der hedder Dragsholm til efternavn, som i øvrigt er et beskyttet efternavn, bliver tvunget af jer til ikke at må bruge sig eget navn? - Det er ikke relevant for os, hvad han hedder til efternavn. Det eneste, vi er interesseret i, er at beskytte vores navn og brand. Men kan du så se, at Adam kan synes, det er unfair, at han ikke kan få lov at bruge sit eget navn? - Nej, det kan jeg ikke, fordi det vil uundgåeligt blive koblet sammen med vores brand, når han bruger det præcis samme navn. Men det er jo mandens navn? - Ja, det er rigtigt, men nu er det jo os, der driver virksomhed under det navn, og det vil vi gerne have lov til at gøre.

Restauranten har nu skiftet navn til Bistro Draughet, og det er Mads Bøttger glad for.

- Det er rigtig positivt, at han har gjort det. Det vigtigste for os har jo været, at der ikke kunne være en sammenkobling. Vi ønsker ham desuden alt muligt held og lykke, og vi hilser alle gode kollegaer i Odsherred velkommen, siger han.

Adam Dragsholm er dog ikke helt ligeså glad som slotsejeren. Han er stadig uforstående overfor, at han ikke kan få lov at bruge sit eget navn.

- Jeg føler mig trådt på. Det er rigtig ærgerligt, at Dragsholm Slot føler sig nødsaget til true mig på den måde, siger han.