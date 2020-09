Restauranter drukner i regler

De danske restauratører må siges at stå i frontlinjen, når regeringen skal inddæmme coronavirussen.

I marts lukkede restauranterne sammen med resten af samfundet. Men endelig, to måneder senere, åbnede de igen.

Det har dog ikke været en dans på roser siden åbningen 18. maj. Langtfra.

- Vi kan sagtens finde ud af at ændre åbningstiden fra 22 til midnat og tilbage igen. Men det skaber så meget usikkerhed hos folk, og vi skal stå og fortælle om nye regler til gæsterne hver dag, siger Peter Ahn, der ejer vinbaren Oles Hus i Gentofte.

- Vi kan se, at besøgstallet bare falder, hver eneste gang der bliver kastet en ny luns med regler ud.

I weekenden stod der foran vinbaren et skilt, der illustrerede de mange regler, stedet har været igennem de sidste seks måneder.

- Vi er godt klar over, at der er ofre i enhver krig. Men det, der kan irritere, er, at vi ikke føler, at der er et sundhedsmæssigt belæg bag alle ændringerne, men at der bliver taget nogle politiske hensyn.

- Og så synes vi godt, at vi kan tillade os at ironisere det. Så må de kunne stå til mål for at få lidt igen, siger Peter Ahn grinende.

Branchen lider alvorlige tab

Restauranterne har nemlig gang på gang fået udstukket nye regler for både åbningstider, forsamlinger og antallet af gæster pr. kvadratmeter. Og det er et problem, siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent i Horesta.

- Det er jo en meget omstillingsparat branche. Det tror jeg, alle har fundet ud af de seneste seks måneder.

- Men at der den ene dag bliver lavet nye restriktioner, som træder i kraft klokken 12 dagen efter, det er der altså ikke mange, der kan holde til.

Det har nemlig økonomiske omkostninger, når arrangementer bliver aflyst fra den ene dag til den anden. Men det er ikke det eneste sted, restauranter og hoteller lider tab.

- En ting er de råvarer, der er indkøbt, og det personale, der er vagtsat. Noget andet er, at vi skal bruge hele dagen på at ringe til danskere og fortælle, at de enten ikke kan afholde deres bryllupper, eller at de skal slutte klokken 22.

- Det er det menneskelige. Det er der, det virkelig gør ondt, siger Kristian Nørgaard.

