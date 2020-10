Restauranter hænger i en tynd tråd

Det er hårde tider for restaurationsbranchen - også for Jensens Bøfhus.

Det må administrerende direktør Anders Nikolaisen sande, efter at kæden har måttet indgå forhandlinger med medarbejdere i fire restauranter, der ikke kan få det til at løbe rundt økonomisk.

Forhandlingerne går ud på at finde muligheder for, at en eller flere af de fire restauranter kan lukke midlertidigt, uden at der skal afskediges medarbejdere.

Jensens Bøfhus fyrer 250 medarbejdere

Hårdt ramt

- Det er ikke exceptionelt, at vi er ramt. Restaurationsbranchen er hårdt ramt og i særdeleshed i København, siger Anders Nikolaisen til Ekstra Bladet.

Han peger på coronakrisen og regeringen restriktioner som årsagen til, at færre gæster nu vælger at besøge fire af kædens restauranter.

Af de fire restauranter der lige nu hænger i en tynd tråd, ligger to af dem i København, på Axeltorv og Vesterbrogade.

De to øvrige restauranter ligger i Silkeborg og Viborg.

- Kæden som helhed er ramt, ligesom resten af branchen er. De her fire restauranter er af forskellige årsager hårdere ramt.

Stor restaurantkæde overrasker

Ikke nedlukning

Anders Nikolaisen understreger over for Ekstra Bladet, at der ikke er taget nogle endelige beslutninger om de fire restauranter endnu.

Derfor kan han heller ikke sige noget om, hvorvidt der vil blive opsagt medarbejdere, eller om restauranterne vil holde helt lukket i en periode.

Samtidig fastslår han, at kæden ikke er så hårdt ramt, at flere restauranter er ved at lukke ned.

- Det her er ikke en øvelse i at skulle lukke restaurantkæden ned én efter én. Det er rettidig omhu, og vi gør alt, hvad vi kan for at kunne bevare de arbejdspladser, der er, siger han.

Fokus på take-away

Med de usikre tider der er for restaurationsbranchen, har kæden forsøgt at opgradere på take-away-fronten:

- Vi ser også, at take-away er en markant større forretning for os, end det var for otte måneder siden.

Men det er ikke nok?

- For de her fire restauranter, så umiddelbart ikke nej.

Hvad skal der til, for at de her restauranter åbner igen?

- De skal kunne bære deres egne omkostninger, afslutter Anders Nikolaisen, administrerende direktør hos Jensens Bøfhus.

Var i krig med Jensens Bøfhus: Millionær og alvorligt syg