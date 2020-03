Restauranter lukker ned på stribe: - Det er absurd

Philip Skovgaard slår opgivende ud med armene og ryster dernæst på hovedet, så hans lange, brune krøller svinger fra side til side.

Restauratøren, der driver tre mindre spisesteder i indre København, har netop sendt seks fuldtidsansatte kokke på tvungen ferie og strøget alle sine deltidsansatte i vagtplanen.

Omsætningen er i nul, efter han i går valgte at lukke ned for sit levebrød på grund af manglende kunder og i frygt for, at coronasmitten skulle brede sig blandt kunder og medarbejdere.

- Det er absurd. Det er jo gået godt i restauranterne frem til nu, hvor jeg er efterladt med en apokalyptisk følelse, siger han.

Kunderne forsvandt

Corona-effekten har fået kolossale konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder i restaurationsbranchen, hvor ordrebøgerne har været fyldt med overstregninger, siden Mette Frederiksen onsdag aften lukkede Danmark ned i forsøget på at afbøde coronasmitten.

Medarbejdere i coronaoprør: - Jeg er bange for at gå på job

- Allerede for tre uger siden begyndte vi at få annulleringer på selskaber med otte til 20 gæster, men i onsdags efter pressemødet blev 90 procent af vores mindre borde med to-tre personer annulleret, siger en anden restauratør Nils Thyge, der ejer bistroen Bar’Vin i København.

- Skid hul i udskydning af momsbetaling, siger Philip Skovgaard om regerings forsøg på at styrke danske virksomheders likviditet ved at lade dem vente med momsbetalingen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mens Philip Skovgaard har benyttet sig af den kattelem, der på baggrund af en hasteaftale mellem arbejdsgiverorganisationen Horesta og lønmodtagerorganisationen 3F siden i torsdags har gjort det muligt for arbejdsgivere at sende medarbejdere på tvungen ferie, har Nils Thyge valgt helt at fyre hele sit personale bestående af 10 personer.

- Det følte jeg, at jeg skulle gøre med det samme for ikke at trække pinen.

- Det er en rædselsfuld dag, som jeg aldrig har oplevet før, og som jeg håber, at jeg aldrig skal opleve igen, siger Nils Thyge.

Både Philip Skovgaard og Nils Thyge kan komme i tanke om andre restauratører, der har fyret personalet, ligesom Ekstra Bladet har været i dialog med en tredje resturatør, der også har fyret et tocifret antal ansatte.

Vil genansætte

Da Mette Frederiksen lukkede skoler, universiteter og dagsinstitutioner samt sendte offentligt ansatte hjem, understregede hun samtidig, at det private arbejdsmarked skal holde hjulene kørende.

- Vi har brug for samfundssind, sagde hun i sin nu historiske tale.

Blandt tomme stole sidder Philip Skovgaard efterladt uden kunder, der som noget af det første vælger restaurantbesøg fra i frygten for coronasmitte.

Han mener, at han har fulgt statsministerens anvisning netop ved at lukke sine restauranter, og ved at sende sine medarbejdere på ferie frem for at fyre dem.

Håndsprit sælges til vilde overpriser: 210 kroner pr. flaske

Uanset hvad Mette Frederiksen opfordrer det private arbejdsmarked til, understreger Nils Thyge, at han ikke har haft andre muligheder end at opsige sit personale.

- Der er mange måder at gøre det på, og jeg tror, at jeg har gjort det rigtige ved også at skrive i mine ansattes opsigelse, at de kan blive genansat, når krisen er ovre, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blæser på regeringens hastelov

Fælles for Philip Skovgaard og Nils Thyge er, at de vil blæse på regeringens hastelov, der skal styrke danske virksomheders likviditet med 125 milliarder kroner ved blandt andet at give dem ret til at udskyde momsbetaling.

- Vi har lige betalt moms, og der er tre måneder til, at vi skal betale igen, så lige nu er det ikke det store. Blandt andet på Ekstra Bladet er overskriften, at nu er der givet 125 milliarder kroner til erhvervslivet, men det er helt forkert.

- Det har man ikke. Man har udskudt regningerne, og jeg tror ikke, at nogen kommer og sætter penge ind på min konto, siger Nils Thyge.