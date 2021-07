Restauranter lukker på stribe efter smitteudbrud i dansk ferieby

I uge 29 valfarter danske turister til Skagen for at spise skaldyr, drikke kold rosévin og feste på byens mange restauranter og barer.

Men nu, hvor sommerens højdepunkt er passeret, oplever byens restauranter konsekvenserne af det, som de lokale har døbt 'Hellerup-ugen'.

Flere restauranter i byen er nemlig blevet tvunget til at lukke, efter der er opstået smitte blandt deres medarbejdere.

'Så gik den desværre ikke længere - vi er også blevet ramt af corona oven på en festlig uge med fuldt hus. To personer i vores personale er testet positiv i kviktest, og derfor har vi valgt at lukke restauranten med det samme,' skriver restaurant Pakhuset på deres Facebook-side.

Restauranten opfordrer alle deres gæster til at lade sig teste, ligesom alle medarbejdere er blevet bedt om det samme.

Flere steder må lukke

På Jakobs Café & Bar er tre medarbejdere blevet smittet med coronavirus, skiver de søndag morgen på Facebook.

'Da vi nu har tre smittede blandt vores personale, har vi valgt at lukke caféen i nogle dage, til vi har overblik over situationen. Vi beklager meget og vender stærkt tilbage, når det er forsvarligt at åbne igen', lyder det.

Lørdag fik Cafe & Restaurant Kokkenes ligeledes den kedelige besked, at en af deres medarbejdere var testet positiv.

'Vi blev ringet op af en medarbejder, der er testet positiv på en lyntest. Vi beklager virkelig meget over for alle jer, der havde set frem til en aften hos os,' skriver restauranten på Facebook.

Derudover oplyser Café Knuths, at de grundet den stigende smitte har valgt at lukke deres gårdhave søndag.

'I morgen åbner caféen klokken 12, og alt personalet er testet. Vi har heldigvis ikke kendskab til smitte hos personalet, men vi vil tage vores forholdsregler, så vores gæster fortsat kan føle sig trygge,' skriver caféen på Facebook.

