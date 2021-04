Restaurantgæster skal bestille bord mindst 30 minutter før

I næste uge, når barer, caféer, restauranter og værtshuse åbner for gæster igen, kan du ikke blot vade ind på dit favoritsted.

Erhvervsministeriet har nemlig lige udsendt en pressemeddelelse med opdaterede retningslinjer for genåbningen af netop serveringssteder, som åbner fra på onsdag.

Og her står der, at du skal bestille bord en halv time før ankomst.

'For udendørsservering vil der ikke være krav om coronapas eller noget arealkrav, mens der for indendørsservering vil være krav om coronapas og et midlertidigt krav om forudgående bordbestilling. Helt konkret betyder det, at gæster på indendørsserveringssteder skal lave en reservation mindst 30 minutter før ankomsten,' skriver Erhvervsministeriet blandt andet i en pressemeddelelse.

Dermed er det altså ikke muligt at komme ind fra gaden og få et bord på en café, bar eller restaurant uden at skulle vente i en halv time. Heller ikke hvis der er plads på serveringsstedet.

Der er ingen formkrav til, hvordan reservationen skal ske. Det kan derfor foretages online, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

I de nye retningslinjer for serveringssteder fremgår det, at kravet om bordreservation som udgangspunkt gælder frem mod 6. maj.

Ekstra Bladet forsøger at få svar på, hvad der ligger til grund for de 30 minutter.