Restaurationsbranche med bøn: - Vis respekt

Det er sæson for de årlige julefrokoster, og det er gerne kutyme, at sildene får lidt (eller meget) øl og snaps at svømme i.

Men den høje promille er ikke lige sjov for alle.

Nogle restaurantgæster bliver nemlig så løsslupne, at de udviser grænseoverskridende adfærd overfor personalet på restauranterne, lyder det fra brancheforeningen Horesta, som beder julefrokostgæsterne om at opføre sig ordentligt.

Tidligere på måneden var der julefrokost i reality-land. Her skændtes Lenny Pihl og Patrick Holsoe på så dramatisk vis, så juletræet var ved at vælte, og det førte til, at sidstnævnte blev smidt ud af vagterne.

'Ikke i orden'

'Når den gode julefrokost-stemning bliver blandet med alkohol, sker det desværre, at personalet i restauranterne bliver udsat for forskellige former for grænseoverskridende adfærd fra gæsterne,' siger Pia E. Voss, administrerende direktør i Horesta, i en pressemeddelse.

'Det kan være alt fra verbale overfusninger og respektløs opførsel til seksuel chikane. Det er selvfølgelig ikke i orden.'

Få det stoppet

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet i 2021 viser, at hver femte medarbejder på restauranter og barer har oplevet at blive udsat for chikane af gæster.

'Det er heldigvis et klart mindretal af gæsterne i vores erhverv, som overskrider personalets grænser på den måde. Men aktuelt vil jeg opfordre julefrokostselskaberne til at have intern selvjustits,' siger Pia E. Voss.

'Få stoppet det med det samme, hvis en kollega har glemt, hvad det vil sige at opføre sig respektfuldt, når man er i byen,' slutter direktøren.