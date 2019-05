Restauratør i tårer efter hård anmeldelse: - Det er uretfærdigt

Én enkelt stjerne var hvad det kunne blive til i Politikens anmeldelse af den sicilianske restaurant L'Imperatore på Østerbro.

Ifølge anmelderen var det 'den ringeste restaurant', hun havde besøgt.

Og de hårde ord faldt da heller ikke god jord hos ejeren Aramando Di Raffaele.

- Jeg var på vej hjem, da jeg læste anmeldelsen, og jeg fik tårer i øjnene og blev helt blød i benene, fortæller han til Ekstra Bladet.

Fejl i anmeldelsen

Han fortæller, at han i starten var virkelig ked af det, men efter at have talt med folk omkring sig, fik han det bedre.

- Jeg snakkede med alle omkring mig, og de var enige i, at det slet ikke var en realistisk anmeldelse. Jeg kender ikke anmelderen, men jeg undrer mig over, at hun bruger så mange personlige meninger i sin anmeldelse, siger han.

Han er sikker på, at journalisten Lærke Kløvedal er en dygtig journalist, men mener ikke, at hun har forstand på siciliansk madlavning.

- Hun lavede jo også fejl i anmeldelsen, fordi hun ikke kender køkkenet og måden, man laver maden på i Italien. Så den virker uretfærdig.

'Lunkne' og 'slatne'

I anmeldelsen lægger Lærke Kløvedal specielt tryk på, at skaldyrerne ikke levede op til den standard, man kan forvente på en restaurant.

Hun kalder dem i anmeldelsen 'lunkne' og 'slatne'.

Men kan der ikke være noget om, at maden ikke levede op til standarden i serveringen?

- Vi reagerer selvfølgelig altid, hvis folk har en dårlig oplevelse, og der kan da ske tilberedningsfejl, det har jeg da også selv oplevet, men så skal man jo sige noget, så vi kan lave det om.

Han slår fast, at han ikke mener, der er tale om konstruktiv kritik, og det virker som nogle personlige holdninger.

- Jeg er meget uenig i kritikken og måden at anmelde på. Det virker usagligt.

Restauranten er kendt for sine skaldyr. Foto: Privat

Bliver kede af det

Armando er overrasket, at anmelderen på den måde prøver at ødelægge hans restaurant.

- Vi er en familierestaurant, og vi har lagt vores sjæl og penge i det her. Så selvfølgelig bliver vi kede af sådan en anmeldelse, og vi frygtede da for konsekvenserne.

Hvad har der været af konsekvenser?

- Der er kun kommet gode reaktioner. I går havde vi mange gæster, og det har vi igen i dag. Personligt er jeg ked af det, men vi har ikke oplevet noget negativt efter anmeldelsen endnu, der efter min mening var alt for grov og personlig.

Er anmelderen så stadig velkommen på restauranten?

- Hun er mere end velkommen, og jeg vil meget gerne give hende en god middag. Der kan altid ske en fejl, men vi retter den gerne.

Kun gode anmeldelser

Men har du tjekket, om andre havde en dårlig oplevelse den aften?

- Alt var normalt ud fra, hvad jeg har forstået, men jeg var i Italien og hente fisk på det tidspunkt. Jeg tjekkede dinnerbooking, hvor vi får anmeldelser fra gæster, og der var de kun positive. Hun var den eneste, der havde denne her forfærdelige oplevelse.

Han lader det derfor ikke gå sig specielt på, men går på arbejde med et smil på læben, dog er han i tvivl om, om andre ville tage det på samme måde.

- Hvis man er mere følsom, kunne det her være noget, der ødelagde ens liv. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen vil prøve at ødelægge en familierestaurant.