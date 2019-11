Rester af 1000 år gammelt skib fundet i Norge

Resterne af et skib, der sandsynligvis er fra vikingetiden, er fundet ud for Norges vestkyst.

Fundet er gjort ved øen Smøla, og skibet kan være over 1000 år gammelt, vurderes det.

- Dette er et fund med både national og international betydning, siger klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre i en pressemeddelelse.

Arkæologerne brugte en jordradar for at finde frem til skibet.

- Skibet er vigtigt for vores fælles historie, siger Ola Elvestuen og påpeger, at der nu ligger et stort ansvar på arkæologerne.

- Nu må vi finde den rette måde at behandle det på, siger ministeren.

Det enestående fund blev gjort under kortlægningen af Edøy, hvilket er et kommunalt projekt i området.

- Opdagelsen er helt unik og på linje med Tuneskibet (stort fund gjort i 1867, red.). Dette er et fantastisk fund, som understreger, hvilken central position denne ø har haft i historien, siger arkæolog Arve Nytun.

Edøy ligger ved indsejlingen til Trondheim.

Det var her, at den store vikingekonge Harald Hårfager ifølge visse historikere udkæmpede to søslag for at vinde magten i Norge i slutningen af 800-tallet. Harald Hårfager regnes som Norges grundlægger.

Området har en rig kulturarv, og her ligger blandt andet runestenen Kulistenen, som indeholder det første skriftlige eksempel på, at navnet "Norge" optræder.

– Det er for tidligt at sige noget sikkert om dateringen af skibet, men vi ved, at det er mere end 1000 år gammelt, siger arkæolog Knut Paasche.

- Resterne efter Edøyskibet blev opdaget under markjord, hvor der tidligere har været en gravhøj. Gravhøjen er markeret ved en cirkel på 18 meter i diameter. Midt i højen kan man tydeligt se en 13 meter lang køl, men i alt kan skibet have været 16-17 meter langt, uddyber arkæologen.

Det er cirka et år siden, at der sidst blev gjort et stort fund af et sådant skib i Norge, men det er ikke noget, der sker ofte.

Inden da er der kun blev fundet tre vrag af vikingeskibe, og fundene ligger alle over 100 år tilbage.

- Igen er det teknologien, som hjælper os med at finde et skib. Jeg tror, at vi kommer til at finde flere fremover, siger Knut Paasche.