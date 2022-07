Rester af kinesisk raket landet i Det Indiske Ocean

Resterne af et kinesisk rakettrin, der var på vej mod Jorden, er faldet ned i Det Indiske Ocean.

Det skete omkring kl. 18.45 lørdag aften. Det skriver USAs rumkommando på Twitter.

Det var førstetrinnet i en raket af typen Den Lange March 5B, som faldt tilbage i atmosfæren. Den blev opsendt fra Wenchang-basen på øen Hainan søndag med et modul til Kinas rumstation Tiangong om bord.

Opsendingen var vellykket, men Kina har siden fået kritik for at tage en unødvendig risiko ved at lade rakettrinet falde tilbage i atmosfæren efter brug.

Blandt andet har den danske astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra DTU været meget kritisk overfor den kinesiske fremgangsmåde.

Det er ikke hele det 54 meter lange rakettrin, der ramte Jorden, da store dele formodes at være brændt op i atmosfæren inden. Men Michael Linden-Vørnle forventede på forhånd, at omkring 20-40 procent af raketdelene ville overleve nedstyrtningen.

- Det er en meget uansvarlig måde at gøre det på ved bare at satse på, at det går godt, sagde Michael Linden-Vørnle tidligere lørdag, før raketresterne var drattet i havet.

Michael Linden-Vørnle peger blandt andet på, at kinesiske raketrester i 2020 ramte ned og skadede flere bygninger i en landsby i Elfenbenskysten.

Efter at nedslagsstedet lørdag var blevet kendt, kritiserede han igen kineserne.

- Kineserne klarede frisag i forhold til at forvolde skade. Det er dog ingen undskyldning for at agere uansvarligt. Det kan I gøre bedre Kina, skrev han på Twitter.

Den amerikanske astronomen Jonathan McDowell fra Center for Astrophysics citerer på Twitter en kinesisk udmelding om raketten. Ifølge den tyder det på, at raketresterne faldt ned i havet nær den filippinske ø Palawan.