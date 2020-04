Rester af vildt ladefund sælges efter konkurs

Ved du noget om sagen? Så tip os på 1224@eb.dk eller sms til 1224.

Det vakte stor opsigt i hele landet sidste år, da den nu svindelmistænkte bilforhandler Kenneth Falke satte 41 specialbiler, som en amerikansk rigmand havde ejet, til salg på en større auktion.

Mens et af auktionens helt store tilløbsstykker - en sjælden Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003 - f.eks. blev solgt for 1,5 mio. kr, så var det ikke alle biler, som dengang af forskellige årsager kom under hammeren eller blev solgt.

Men efter den fængslede Kenneth Falkes mange konkurser bliver resterne fra ladefundet - helt nøjagtigt 14 specialbiler - nu sat til salg på en større auktion for at få kradset penge ind til kreditorerne.

Samlet er der krav for omkring 70 mio. kr. i de mange konkursboer, som Kenneth Falke har haft tilknytning til. Der er dog et stykke vej op til det beløb, da de amerikanske biler pt. kun vurderes til at være 1-1,3 mio. kr. værd samlet set, oplyser auktionarius Finn Campen.

Sagen kort Ekstra Bladet har siden februar dækket sagen om den svindelmistænkte Kenneth Falke. En lang række selskaber tilknyttet luksusbilforhandleren er gået konkurs. Samlet er der krav for omkring 70 mio. kr. Ifølge kurator Søren Christensen Volder er der mistanke om 'massiv svindel i millionklassen'. Selvom det er Falkes hustru, der har stået som ejer og direktør, mener kurator, at det er Kenneth Falke, som har styret hele koncernen, hvilket hustruen også har erkendt i Skifteretten. Udover selskaberne er Kenneth Falke og hans hustru også gået personligt konkurs. Kenneth Falke sidder for tiden varetægtsfængslet for ulovlig våbenbesiddelse.

Mangler papirer

Bilerne mangler således flere dokumenter, hvilket kan gøre det meget besværligt at få dem registreret for køberne. Hvis ikke køberne selv kan skaffe dem via de officielle myndigheder, kan man i værste fald ende med ikke at kunne få lov at køre i den.

- Priserne på de biler afhænger meget af, hvilke dokumenter der kommer frem på dem. Bilerne bliver solgt med de dokumenter, vi har, og det er ikke ret mange, men vi arbejder på at få de forskellige dokumenter hjem, siger han og fortsætter:

- Hvis man køber en veteranbil og selv skal døje med at få papirerne hjem, så vil man også have noget for det.

Kommer nogle af dokumenterne hjem, så vil prisen også stige.

- Med de data og det vi har nu, kan jeg ikke tillade mig at vurdere dem højere, men lige så snart vi har papirerne, så stiger priserne også gevaldigt, siger han og tilføjer, at bilerne endnu ikke kan ses på Campen Auktioners hjemmeside.

