Resterende coronarestriktioner er nu ophævet

FAKTA: De sidste restriktioner fra genåbningsaftale er nu ophævet

Den nuværende kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ophører fra midnat 10. september.

Det betyder, at de sidste restriktioner i genåbningsaftalen fra juni 2021 ophører.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvilke restriktioner, der er ophævet fra midnat 10. september.

* Kravet om at vise coronapas på natklubber ophæves.

* Man behøver ikke længere vise coronapas for at deltage i indendørs stående arrangementer - eksempelvis koncerter.

* Til udendørs arrangementer med siddende publikum med over 2000 tilskuere, skal man heller ikke længere vise coronapas.

Selv om restriktionerne ophører, vil de danske sundhedsmyndigheder fortsat have anbefalinger omkring coronavirus. Det kan for eksempel være i forhold til isolation for nære kontakter til smittede og test af udvalgte grupper.

Bemærk, at man stadig skal bære mundbind i Københavns Lufthavn, fordi man der følger europæiske retningslinjer for sikre rejser. Børn under seks år er undtaget fra at bære mundbind i lufthavnen.

Kilder: Justitsministeriet, Københavns Lufthavn.