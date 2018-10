Resterne af 'zombie-orkan' rammer danske feriegæster

Hvis du har indløst billet til de lunere himmelstrøg i Portugal eller Spanien her i efterårsferien, bliver du nok lidt skuffet over kommende vejrmelding.

Det bliver nemlig overordentligt blæsende og vådt de kommende døgn. Resterne af 'zombieorkanen' Leslie har nemlig ramt det europæiske kontinent. Og det giver ikke lige frem sangria-vejr, forklarer vagthavende meteorolog Lars Henriksen fra DMI.

- Nej, der er ikke ligefrem tale om det mest sommerlige vejr. Det bliver et skidt døgn.

Især storbyen Barcelona og ferieøen Mallorca er populære rejsemål for danskerne, men her kan der blive brug for enten solide regnjakker eller indendørsaktiviteter.

- Efter at Leslie er gået i land, er der ikke længere tale om en orkan, men der kommer stadigvæk en del regn og blæst. Vinden vil tage til i løbet af dagen, og der vil komme en pæn sjat regn, forklarer Lars Henriksen videre.

Lavtrykket tager turen henover den nordlige del af den iberiske halvø i løbet af søndagen og ender med at ramme Barcelona og Mallorca søndag aften og nat.

- Prognoserne lige nu siger omkring 10 milimeter regn og jævn til hård vind, men jeg ville slet ikke blive overrasket, hvis det bliver værre. I så fugtigt og varmt klima kan det være svært at forudse helt præcist, hvor meget vand der kommer. Nord for øen ser det ud til, at der kommer 20-30 millimeter f.eks.

Resterne af orkanen kommer dog ikke til at påvirke det danske vejr, forklarer Lars Henriksen.

- Nogle gange ser vi, at resterne af en orkan fra det sydøstlige USA påvirker os i Danmark, men det bliver der ikke tale om her.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har orkanen Leslie fået tilnavnet 'zombieorkan', eftersom den blev dannet allerede 23. september, og siden har den vaklet rundt i cirkler i Atlanterhavet ud fra den portugisiske kyst.

Lørdag var hele 13 af 18 portugisiske kystdistrikter i 'kode rød' - den mest alvorlige advarselskode. Myndighederne rådede indtrængende portugiserne til at blive indendøre.

Foreløbigt er der ikke indløbet meldinger om sårede eller døde efter stormen, men ifølge britiske BBC skulle omkring 15.000 portugisere være uden strøm.