Restriktioner i syv nordjyske kommuner ophæves

Folketingsmedlem og borgmester oplyser, at restriktionerne i syv nordjyske kommuner bliver ophævet

Nu er det slut for nordjyderne i Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø.

Det bekræfter Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), over for Ekstra Bladet.

- Vi vender tilbage til en hverdag som resten af Danmark, siger han.

Oplukningen vil ske i faser gældende allerede fra i morgen og frem mod mandag, fortæller han.

Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse bekræftet, at de fleste lempelser træder i kraft allerede torsdag, mens kollektiv trafik og kultur- og fritidsliv kan åbne fredag. Restriktioner for dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser lempes mandag.

Nedlukningen har blandt andet betydet, at skoleelever mellem 5. og 8. klasse har modtaget hjemmeundervisning, den offentlige transport har været lukket og folk har ikke kunne forlade området.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ministeren ringede

Konservatives folketingsmedlem Per Larsen siger til Nordjyske.

- Han (sundhedsminister Magnus Heunicke red.) ringede til mig, og det var pænt af ham, siger Per Larsen (K), som dagligt har spurgt ministeren om, hvornår restriktionerne kunne ophæves i Nordjylland. Nu får vi vores bevægelsesfrihed tilbage, og butikkerne kan komme til at sælge nogle varer og vi kan få noget liv i gaderne igen, siger Per Larsen til det nordjyske medie.

Det udbruddet med coronavirus blandt mink som resulterede i nedlukningen.

Alle minkfarme i området skal nu være slået ned, og det er flere måneder siden, der er konstateret den farlige cluster 5-variant i Danmark.

Nedlukningen af ed nordjyske kommuner var oprindeligt gældende frem til 3. december, men grebet bliver altså løsnet en uges tid tidligere.