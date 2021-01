Retningslinjer for nære kontakter skærpes

På grund af den nye mutation B117 skærper Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Skærpelsen betyder, at alle der i mere end 15 minutter har opholdt sig inden for to meter af en person, der er smittet med coronavirus skal betragtes som en nær kontakt. Alle nære kontaker skal opretholde selvisolation, indtil de har fået to negative testsvar, står der i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen lyder det dog også, at hvis man er nær kontakt til en person der er smittet med en virusvariant som B117, skal man selvisolere i 14 dage.

- Med den viden vi indtil videre har om B117, er der intet der tyder på, at man bliver mere syg af den. Men vi formoder, baseret på erfaringer fra andre lande, at denne virusvariant er mere smitsom.

Derfor har vi allerede skærpet den anbefalede afstand i det offentlige rum, fra 1 til 2 meter. Nu skærper vi i en begrænset periode og ud fra et forsigtighedsprincip, vores retningslinjer for nære kontakter for at øge kontrollen med epidemien, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.