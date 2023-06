Retsmediciner vil have flere ældre obduceret for at afdække drab

Den norske retsmediciner Lars Uhlin-Hansen opfordrer til, at flere ældre, som dør på plejehjem, obduceres retsligt for at sikre, at eventuelle drab bliver afdækket.

Det siger han til det norske medie Vårt Land ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Man kan godt forestille sig, at der er drab på ældre mennesker, som ikke bliver opdaget. Med en obduktion har man mulighed for at finde for eksempel forgiftning eller farlige stoffer, som man ikke ville opdage uden en obduktion, siger Lars Uhlin-Hansen.

Også Torleiv Rognum giver udtryk for, at der er drab, som ikke bliver opdaget, før liget kommer til obduktion.

Han er professor emeritus i retsmedicin og desuden leder af retsmedicinergruppen ved Norges Retsmedicinske Kommission.

- Alle vi retsmedicinere har opdaget drab på obduktionsbordet, som ikke var mistænkt på forhånd.

- Der kan være tilfælde, der først blev opfattet som en ulykke, et selvmord eller bare som et pludseligt uventet dødsfald, siger Torleiv Rognum til Vårt Land ifølge NTB.

Sidste år vakte det mistanke blandt personalet på Randers Sygehus, da tre beboere fra et plejehjem i området blev indlagt med samme symptomer.

Godt et år senere blev en social- og sundhedshjælper fra Plejecenter Tirsdalen i Randers idømt 16 års fængsel for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold - et med døden til følge - for at have forgiftet beboere på plejehjemmet.

I Nykøbing Falster blev en sygeplejerske i 2018 idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg, efter at hun var blevet anklaget for at give døende patienter på Nykøbing F. Sygehus blodfortyndende medicin, som de ikke var blevet ordineret.