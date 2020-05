Retssag mod 93-årig nazibøddel fortsætter trods corona

Coronakrisen har ikke sat en stopper for retsforfølgelsen af den nu 93-årige Bruno Dey, som i slutningen af 2. Verdenskrig arbejdede som vagt i koncentrationslejren Stutthof.

Landsretten i Hamborg er blevet indrettet med en glasplade omkring den anklagede. Alle deltagere i retssagen bærer mundbind. Og det er kun advokater, dommere og vidner, som har adgang til retssagen.

Foto: Daniel Reinhardt / POOL / AFP

Bruno Dey har tidligere udtrykt bekymring for, at coronavirussen vil koste ham livet, hvis han bliver smittet.

Blandt andet af den grund har Landsretten taget særlige hensyn til den gamle mand. Til gengæld slipper han ikke for at blive stillet til ansvar for fortidens ugerninger i koncentrationslejren.

65.000 af de 110.000 fanger i lejren mistede livet på grund af sygdom og henrettelser. Dey er tiltalt for at have medvirket til at dræbe 5230 personer.

Den gamle mand har tilstået, at han arbejdede som vagt i lejren, der lå nær Danzig - det nuværende Gdansk i Polen.

Men han har konsekvent benægtet, at han personligt dræbte så meget som en eneste fange.

Ført ind i gaskammer

Dey har tilstået, at han på et tidspunkt overværede, hvordan en gruppe fanger blev ført ind i et gaskammer. Han hørte nogle skrig kort efter. Dey indrømmer også, at han kendte til massedrabene i lejren.

Men manden nægter pure, at han har deltaget i nogen form for Holocaust.

Foto: Daniel Reinhardt / POOL / AFP

Retssagen mod Bruno Dey føres ved en såkaldt ungdomsdomstol - mandens høje alder til trods. Det skyldes, at han på gerningstidspunktet var 17 år.

Få timer dagligt

På grund af den tiltaltes svækkede helbredstilstand, er retsmøderne begrænset til et par timer dagligt.

150 danske kommunister blev deporteret til Stutthof under Anden Verdenskrig. 21 danskere døde i lejren.

Dey risikerer alt fra 10 måneder til 10 års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i anklageskriftet.

Kilder: VG, Ritzau, Die Welt, DPA