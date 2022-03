Retssag mod brite kendt som torturbøddel for IS er begyndt

Retssagen imod en 33-årig mand, som er kendt for at være en af Islamisk Stats fire britiske torturbødler, begynder tirsdag i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

33-årige El Shafee Elsheikh er blandt andet anklaget for at være involveret i drabet på den amerikanske journalist James Foley, som blev dræbt af Islamisk Stat.

James Foley var den første amerikanske journalist, der blev dræbt af Islamisk Stat.

Gruppen var i flere måneder også fangevogtere for den danske fotograf Daniel Rye, som blev taget som gidsel i Syrien i 2013. Danskeren blev løsladt i juni 2014.

Sagen mod Elsheikh begynder tirsdag med, at der bliver udvalgt en jury. Dommeren forventer, at man kan begynde selve sagen onsdag.

Ud over Elsheikh, har der også været tre andre britiske statsborgere, som menes at have været medlemmer af samme celle af torturbødler. Derfor fik de fire mænd øgenavnet The Beatles.

De skal have fået navnet af deres fanger på grund af deres britiske accent.

El Shafee Elsheikh nægter sig skyldig i anklagerne imod ham.

Elsheikh blev fanget af den kurdiske hær i 2018 sammen med et andet medlem af gruppen, Alexanda Amon Kotey.

De blev senere udleveret til USA, hvor Kotey indgik et forlig, som betyder, at han skal afsone en straf på 15 års fængsel i USA, inden han skal udleveres til retsforfølgelse i Storbritannien.

Lederen af gruppen, Mohamed Emwazi, blev dræbt i Syrien i 2015. Gruppens fjerde medlem, Aine Davis, er dømt for terrorisme i Tyrkiet, hvor han sidder fængslet.

De fire mænd har angiveligt holdt gidsler for Islamisk Stat fra 15 forskellige lande. Det tæller blandt andet USA, Storbritannien, Norge, Frankrig og Danmark.

De fire briter er anklaget for at have holdt mindst 27 personer som gidsler.

Anklagerne imod dem tæller også en kidnapning af en kvindelig nødhjælpsarbejder, som angiveligt blev tortureret af gruppen og senere dræbt af Islamisk Stats daværende leder. Det skriver nyhedsbureauet NTB.