Retsudvalg forlænger tidsfrist til vidne bag sexanklager

Formanden for Senatets retsudvalg, Chuck Grassley, har fastsat lørdag eftermiddag som tidsfrist, hvis en kvinde, der anklager den højesteretsnominerede dommer Brett Kavanaugh for sexovergreb, vil indgå en aftale om en høring.

Tidsfristen er sat til klokken 14.30, skriver avisen New York Times. Det er kl. 20.30 dansk tid.

Retsudvalget har tidligere udsat en afstemning om en bekræftelse af Kavanaugh som ny højesteretsdommer.

Det skete, efter at den californiske professor Christine Blasey Ford i sidste uge fremsatte beskyldninger om, at Kavabaugh havde begået overgreb mod hende, da hun var ung.

Siden har hendes advokater og repræsentanter for Senatets retsudvalg forhandlet om betingelserne for, at hun aflægger vidneudsagn i retsudvalget.

En bekræftelse af Kavanaugh som ny højesteretsdommer vil få afgørende indvirkning på amerikansk politik, da konservative republikanere dermed vil få flertallet i højesteret.

Grassley havde tidligere skrevet på Twitter, at Ford havde en tidsfrist til klokken 22 fredag aften. Det var klokken 04.00 natten til lørdag dansk tid.

- Jeg har netop forlænget tidsfristen til Ford, skriver Grassler på Twitter og tilføjer, at han normalt ikke er "ubeslutsom."

- Med endnu en udsættelse til Christine Blasey Ford - den sjette af slagsen - føler jeg, at jeg spiller anden trompet i det juridiske orkester, mens Schumer (demokratisk senator Chuck Schumer, red.) er dirigenten, skrev han tidligere.

Tidligere på ugen sagde Christine Blasey Ford via sine advokater, at hun under visse betingelser vil være klar til at vidne i næste uge over for et senatsudvalg om Kavanaughs påståede ugerninger, der skulle have fundet sted i begyndelsen af 1980'erne.

Kavanaugh er blevet tilkaldt for at give sin udlægning af, hvad der skete under en fest i Maryland, da Ford var 15 år, og han var 17.

Christine Blasey Ford fortalte forrige weekend til avisen The Washington Post, at mens hun gik på high school, var hun med til en fest i Maryland.

På et tidspunkt, da hun skulle på toilet, dukkede Kavanaugh og en kammerat op - begge berusede - og trak hende ind på et soveværelse.

Her havde Kavanaugh lagt sig oven på hende og forsøgt at flå tøjet af hende, mens han holdt hende for munden, sagde hun.

Hun fortalte også, at hun kort efter slap ud af soveværelset og flygtede fra huset.