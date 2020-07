Rettighedsforkæmper passerer kendt bro for sidste gang

Borgerrettighedsforkæmperen John Lewis' kiste er ved en procession søndag lokal tid båret over en bro i Alabama, hvor han for over 50 år siden marcherede for stemmerettigheder.

Lewis, som i mange år var kongresmedlem, døde 17. juli efter et flere måneder langt kræftforløb.

Han deltog i 1965 i en march for sortes rettigheder sammen med modtageren af Nobels fredspris Martin Luther King.

Under marchen, som gik fra Selma til Montgomery i Alabama, blev Lewis og flere hundrede meddemonstranter slået ned af politiet netop på Edmund Pettus-broen i Alabama.

Billederne af hændelserne på dagen, som blev kaldt 'Bloody Sunday', gik hele USA rundt og anses som et afgørende øjeblik for borgerrettighedsbevægelsen.

Søndag lokal tid blev hans kiste langsomt bragt over broen af en vogn spændt bag to heste.

Hundredvis af mennesker sang borgerrettighedssange.

Begivenheden var en del af en flere dage med forskellige hyldester af Lewis.

Hans kiste skal ligge ved Capitol Hill (hvor Kongressen ligger, red.) i Washington D.C.

Lewis fortsatte kampen for borgerrettigheder indtil slutningen af sit liv, hvor han sidst viste sig offentligt ved en protest mod raceforskelle i juni.