Retur fra 'helvede': - Der faldt billardkugler ned

Tusindvis af danskere har været fanget i Italien, efter et ekstremt haglvejr raserede campingpladser og bilruder natten til tirsdag.

Mange venter stadig på hjælp til at komme hjem, men torsdag landede de første busser fra SOS International.

Om bord på en af dem var 39-årige Yalcin Tas, der sammen med sin kæreste og tre børn fik feriens sidste dag forlænget på grund af de vanvittige hagl.

- Vi har været i bussen i 20 timer nu, så vi er rimelig ristede. Det blev jo 23-24 timer i alt, siger han til Ekstra Bladet.

Det var ikke småting, der faldt ned fra himlen natten til onsdag. Foto: Yalcin Tas

Regnede med 'billiardkugler'

Familien skulle selv være kørt fra campingpladsen i byen Peschiera del Garda i den sydlige ende af Gardasøen tidligt onsdag morgen.

Men uvejret ville det anderledes.

- Dagen inden, vi skulle afsted, kom der hagl og smadrede vores bil fuldstændig. Tre ruder og forlygten blev smadret, og det venstre sidespejl røg af. Der var omkring 150 buler eller sådan noget, siger Yalcin Tas.

Mange danskere er påvirket af det ekstreme vejr i Italien, hvor der kom hagl på størrelse med appelsiner

- Til at starte med var det mindre hagl. Men efter 15 minutter begyndte der at falde billiardkugler ned. De var kæmpestore. Til sidst sagde jeg til min kæreste: 'Hvad tror du, der er sket med bilen?' Vi tænkte slet ikke over det, vi var helt i chok. Det var vildt, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Familien afventer nu svar fra SOS International om, hvorvidt de kan få deres bli hjem til Danmark, eller om den er totalskadet. Foto Yalcin Tas

'Professionel' håndtering

Assistancevirksomheden SOS International har tidligere meddelt, at over 700 danskere har meldt om bilskader efter haglvejret i Italien.

Og selvom turen var lang, og bilen endnu er i Italien, er Yalcin Tas meget tilfreds med SOS Internationals håndtering af hagl-kaosset.

- De hjalp os forholdsvist hurtigt, synes jeg. Det var meget professionelt, de sendte busser hele vejen fra Danmark for at hente os, og det er vi taknemmelige for. Vi fik også tilbudt selv at finde fly eller leje en bil, men alle var pressede, og vi ville bare gerne hjem, siger den 39-årige familiefar.

Nu afventer familien, om de kan få bilen hjem fra værkstedet i Italien, eller om den helt skal skrottes. Ifølge Yalcin Tas har SOS International sendt taksatorer fra Danmark, der skal vurdere bilernes skader.

Familien var først i for stort chok til at tænke på bilskaderne efter det vanvittige haglvejr. Foto: Yalcin Tas

