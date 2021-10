Rev sig med i debatten: 'Ligner noget fra en trailerpark'

Flere kommunalpolitikere har i løbet af valgkampen modtaget flere svinere på sociale medier. En af dem, der er kommet til at skrive en, er Natasja Engholm

Det tager ikke mere end et par få sekunder at sende en negativ kommentar afsted på sociale medier. Bølgerne kan derfor gå højt, når der diskuteres politik på internettet.

En af dem, der har ladet sig rive med af den hårde tone på internettet, er Natasja Engholm.

Hun har blandt andet kaldt byrådskandidat for Nye Borgerlige i Helsingør Kommune Denise Rostgaard for psykopatisk, primitiv, og hun ligner noget, der er støvet op fra en amerikansk trailerpark.

Natasja Enghom indrømmer, at hun aldrig ville tale sådan i virkeligheden, men hun kan blive revet med at sin vrede og frustration, når hun sidder hjemme bag skærmen.

- Jeg bliver fanget i mine følelser, når jeg sidder og skriver. Principielt er det jo ikke i orden, men nu er det sådan tonen er blevet, siger Natasja Engholm til Ekstra Bladet.

Her kan du læse en af Natasjas kommentarer om Denise. Privatfoto.

Børnehaveniveau

Kommentarerne fra Natasja Engholm til Denise Rostgaard går ikke på hendes politik. I stedet fokuserer de på hendes person og udseende.

- Jeg tænker selvfølgelig over, om det er en debat mellem almindelige mennesker eller en politiker. Det er selvfølgelig at synke ned på et børnehaveniveau, men det er desværre sådan debatten er blevet, siger Natasja Engholm.

Selvom hun godt ved, at hun har ladet sine følelser styre, kan hun ikke afvise, at hun kunne komme til at gå over grænsen på de sociale medier igen.

- Hvis der bliver lagt en hård linje, kan man nemt hoppe med på den. Jeg har selvfølgelig et ansvar, og jeg skal også selv lære at styre mig, men jeg kan ikke love, at jeg ikke vil gøre det igen, siger Natasja Engholm.

Her kan du læse en af Natasjas kommentarer om Denise. Privatfoto.

En pris, man må betale

For Denise Rostgaard, der er modtager af kommentarerne, er det blot en del af at være poltiker.

Denise Rostgaard stiller op for Nye Borgerlige. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

- Man må finde sig i nogle kommentarer, når man går forrest og siger tingene, som de er. Man bliver nødt til at lade være med at tage det personligt, for ellers kan man ikke være i det, siger Denise Rostgaard til Ekstra Bladet.

Hun er blot en af de kommunalpolitikere, der har modtaget svinere på sociale medier. En anden er Freja Fokdal fra Radikale Venstre, der har fået at vide, at hun har den største næse blandt kandidaterne, og 18-årige Mathias Zilberberg fra SF, der har modtaget trusler.

