Revser DR: - Det er jo urimeligt

Inden advokatundersøgelsen om grænseoverskridende adfærd i DR Pigekoret overhovedet er blevet præsenteret, får DR kritik fra en række tidligere medlemmer af mediets pigekor.

Kvinderne er blandt andet utilfredse over den korte tidsfrist, som DR har givet ved mødeindkaldelsen, som blev sendt ud fredag.

Den korte tidsfrist betyder blandt andet, at flere ikke kan deltage i mødet, hvor undersøgelsens resultater bliver præsenteret, lyder det.

- Vi har kun fem dage. Det er jo urimeligt at give så kort tid til noget, der er så vigtigt at være til, siger det tidligere kormedlem Kirsten Palmbo til Ekstra Bladet.

Tidligere kormedlem Kirsten Palmbo oplevede overgreb fra chefdirigent Tage Mortensen i en kahyt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Ikke imponeret

Også de tidligere medlemmer Kathrine Stampe Andersen, Ellen Landmark og Kirsten Nybye rækker kritik mod mediehuset efter den korte tidsfrist.

- Jeg er mildest talt ikke imponeret over det her, og jeg synes, det er en bemærkelsesværdigt kort tidsfrist, når vi nu har ventet i så lang tid. Hvorfor skal det så lægges med så kort frist, og ovenikøbet i en uge, hvor man også må forvente, at der er udsolgt i mediebilledet, fortæller Kathrine Stampe Andersen.

- Jeg synes, det er alt for kort frist. Der er mange, der rigtig gerne ville have været med, som ikke har mulighed. Jeg ved, der er mange, der ikke kan komme med så kort varsel, siger Ellen Landmark.

- Det er fuldstændig rystende. Den er sendt ud, så det lige passer med, at minksagen kører bagefter, så pressedækningen er mindre, siger Kirsten Nybye.

- Det er respektløst. Jeg er afklaret med, at det her handler om at begrave det og helst inden jul, uddyber hun.

Ellen Landmark er tidligere kormedlem og har også haft traumatiske oplevelser med den tidligere chefdirigent Tage Mortensen. Foto: Linda Johansen

Har søgt flere løsninger

Flere har spurgt til, om det kunne være muligt at deltage i mødet på anden vis. For eksempel ved at sætte et videomøde op eller optage mødet.

Det har ikke kunnet lade sig gøre.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor Danmarks Radio ikke kan finde ud af at sætte et videomøde op, så vi alle sammen kunne komme med, siger Kirsten Palmbo.

Det har heller ikke været muligt at medbringe en bisidder.

- Vi taler om en offentlig organisation, som står med en kæmpe sag om seksuelle krænkelser og et psykisk terroriserende miljø gennem årtier, hvor de til mødet forhåbentlig har tænkt sig at præsentere et samlet overblik og på vegne af Danmarks Radio sige undskyld for det, og så må vi ikke tage en bisidder med. Jeg forstår det simpelthen ikke, siger Kathrine Stampe Andersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En række tidligere medlemmer af pigekoret i sommeren 2021 stillede sig frem og fortalte om deres oplevelser: