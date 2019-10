Revser Joachims mega-'SU': Det er absurd

Joachim møder politisk modvilje i Danmark, efter han er flyttet til Paris for at studere.

Ekstra Bladets optælling viser, at den 50-årige prins blot har haft to officielle opgaver for det danske kongehus, siden han flyttede til storbyen i august.

Alt i mens har han bibeholdt sine årpenge - en overdimensioneret SU, der tæller omkring 300.000 kroner om måneden eller 3,6 millioner kroner om året.

- Det er noget pjat, siger Rosa Lund, der er demokratiordfører for Enhedslisten.

Joachims to arbejdsdage 8. oktober: Kronprinsparret deltager sammen med Joachim og Marie i en middag på Paris’ rådhus 30. september: Joachim og Prinsesse Marie deltager i en mindehøjtidelighed for forhenværende præsident Jacques Chirac

Hun kalder det absurd, at prinsen sylter sine danske forpligtelser og samtidig hæver checken.

- Man kunne måske forstå, at kongehuset skulle have så mange penge, hvis de udførte et stykke arbejde, men det er det her så ikke engang.

- Vores grundlæggende holdning er, at kongehuset ikke hører nogen steder hjemme i vores Grundlov, som sikrer dem de mange penge, siger hun.

Hammeren falder

Rosa Lund mener ikke, at prins Joachim burde tage det fulde beløb med til Paris, hvor han efter planen skal studere i et år.

Joachim skal ifølge kongehuset studere seks ud af ugens syv dage her på École Militaire. Foto: Anthon Unger

Kommer han slet ikke hjem igen, som nogle eksperter og kommentatorer har spekuleret i, bør pengestrømmen helt stoppe, fastslår hun.

- Hvis han bliver i udlandet og har et job der, kan jeg ikke se nogen grund til, at han skal modtage støtte fra den danske stat.

- Hvis der havde været tale om enhver anden borger, der tog sin ydelse fra staten med til udlandet, var hammeren faldet, siger hun.

På mission for Danmark

Til en officiel middag tirsdag aften svarede Joachim indirekte på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt årpengene bør være uforandrede, mens han studerer.

- Ved De hvad? Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til.

- Jeg har rigeligt at se til.

- Og så må jeg sige, at jeg er blevet stærkt opfordret af dronningen til det, sagde prinsen.