Revser 'puttefest': Den er uønsket!

Vanen tro vil gymnasieelever og andre unge formentlig flokkes til Dyrehaven fredag 11. august, hvor 'puttefesten', som den er blevet døbt, finder sted.

Her vil massevis af tørstige unge mennesker forvandle det ellers rolig naturområde til én stor fest.

Og det behager bestemt ikke Naturstyrelsen, som står for oprydningen efter arrangementet.

'Festen er uønsket af Naturstyrelsen, da den ikke tager hensyn til naturen og andre besøgende,' konstaterer man tørt i en pressemeddelelse.

En 'ikke-fest'

Festen har ingen formel arrangør og kan derfor ikke forbydes, siger Stella Blichfeldt, naturvejleder i Naturstyrelsen, til Ekstra Bladet.

'Puttefesten' tiltrækker tusindvis af unge mennesker. Her et billede fra 2019. Foto: Stine Tidsvilde

- Men hvis man havde søgt om tilladelse til at holde festen, så var det aldrig blevet godkendt. Det er noget, der opstår via sociale medier.

- Og da der offentlig adgang til Dyrehaven, så vi kan ikke forbyde folk at komme der. Det er en 'ikke-fest', hvor der kommer mange tusinde, sukker naturvejlederen.

Roder som festival

Stella Blichfeldt slår endnu en gang fast, at 'puttefesten' er uønsket af Naturstyrelsen.

- Vi har mange års erfaring med den, og der efterlades utroligt meget affald. Det ligner Roskilde Festival, når den er slut, og det er staten og i sidste ende borgerne, der betaler for oprydningen, fortsætter hun.

Festen går både ud over andre besøgende, men også de 2000 hjorte, der bor bag Dyrehavens indhegning.

- Det er meget svært at rydde op efter, for der er glasskår, dåser og snusposer over det hele. Man skal huske, det er hjortenes madskål, man fester på, siger Stella Blichfeldt.

Optimistiske

Hvert år bruger omkring 20 ansatte lørdagen efter festen samt de følgende dage på at rydde op. Derfor søger styrelsen nu - for andet år i træk - frivillige, der kan hjælpe med at samle dåser og andet skrald.

- Sidste år fik vi også frivillige til at hjælpe, og derfor var der også mindre affald. Så vi er optimistiske, siger Stelle Blichfeldt.

Vil man hjælpe til med oprydningen, skal man blot møde op i Ulvedalen klokken 9 lørdag 12. august.