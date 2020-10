Revser topchefer: - Noget skidt de ikke bor her

Malene Midskov, 44 år, sygeplejerske, Esbjerg:

- Jeg synes, at det er et stort problem, at stakkevis af chefer hver eftermiddag kører ud af byen. Brug dog egne chefer her fra egnen. Begynd med at udvikle dem og gør dem dygtige. Det er et mærkeligt argument, at cheferne ikke kan flytte til byen af hensyn til deres familier. Hvis de arbejder 80 timer i forvejen, så var det måske bedre, at familien netop var her.

