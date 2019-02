Rico raser mod minister: - Går grædende, sultne og nedslidte hjem fra arbejde

Ansatte på landets sygehuse løber så stærkt, at de er i fare for at gå ned med stress, lyder kritikken fra en ambulanceredder

Grædende kolleger, manglede tid til frokost og vagtplaner, der slet ikke hænger sammen.

Sådan beskriver ambulanceredder ved Den Syddanske Ambulancetjeneste Rico Wind Mathiesen arbejdsdagen for mange ansatte på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Lørdag kom han hjem efter en 16-timers vagt, hvor det knap blev til hverken mad eller tolietbesøg. Der fik han nok og greb til tasterne.

I et åbent brev på Facebook til innovationsminister Sophie Løhde (V) kritiserer den 40-årige esbjergenser nemlig de pressede arbejdsforhold, som han dagligt oplever, at sygehusansatte lever med. Opslaget er i skrivende stund liket og delt mere end 20.000 gange.

Forstår ikke vores virkelighed

Da Ekstra Bladet fanger Rico Wind Mathiesen på telefonen, understreger han, at han er glad for sit arbejde, men han kan ikke stå inde for det syn, der ofte møder ham, når han afleverer patienter på sygehuset.

Det handler om, at hans kolleger i sundhedsvæsnet ikke kan følge med de krav, som politikerne stiller, fortæller han.

- Baggrunden for opslaget er, at jeg, når jeg afleverer patienter, kan se, hvordan presset på sygeplejersker og sosu-assistenter er blevet større og større. De har svære ved at nå de helt basale ting, som de skal gennemgå med patienterne. Jeg oplever også, at vi ofte skal lede efter den sygeplejerske, som vi skal overlevere til, fordi de er optagede hele tiden.

- Vi oplever simpelthen, at de står med flere patienter, end hvad godt er. Jeg mangler erkendelse af, at mange på sygehusene er pressede, og at det er den virkelighed, vi står i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rico Wind Mathiesen er ikke tilfreds med det stressede arbejdsmiljø, som de ansatte på Sydvestjysk Sygehus dagligt oplever. Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix

Kræver handling

Rico Wind Mathiesen har forståelse for, at økonomien skal hænge sammen, når der skal lægges budgetter for sygehusene, men han kræver, at politikerne er klar i mælet, når det kommer til at definere det arbejde, som de ansatte på landets sygehuse skal varetage.

- Jeg vil rigtig gerne have, at politikerne, der er rigtig gode til at komme med pakker og krav som eksempelvis behandlingsgarantier, også tager stilling til, hvad specielt sygeplejersker ikke skal varetage af opgaver. For det er blandt andet det, der stresser mange i sundhedsvæsnet, mener han.

I Facebook-opslaget til innovationsminister Sophie Løhde nævner Rico Wind Mathiesen, at han nemlig mærker den frustration, som især sygeplejersker og sosu-assistenter står med, fordi de skal løbe hurtigere, end de kan.

- Jeg har ikke problemer med at nå på toilettet, og jeg går ikke grædende hjem, men står du med en af de ansatte på sygehuset i en stille stund og har en fortrolig samtale, kan man mærke, at de er tæt på at revne. Jeg har oplevet, at folk er begyndt at græde, fordi de er så voldsomt pressede i deres arbejdsliv, siger ambulanceredderen.

Ministeren har ikke direkte svaret på Ricos opslag endnu.

Ekstra Bladet har siden tirsdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra netop Sophie Løhde, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

