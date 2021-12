Rift om testtider inden jul: - Tiderne er booket langt frem

Der er kamp om tiderne til pcr-tests i København, men som nærkontakt kan man stadig få en tid, forsikrer chef for Testcenter Danmark i Region Hovedstaden

Julen står for døren, og det betyder, at mange danskere lader sig teste, inden de skal samles med familien.

Men flere steder i hovedstaden kan det først lade sig gøre at få en pcr-test efter jul.

Samtidig har antallet af coronasmittede slået rekord flere gange i ugens løb, og det betyder, at mange nære kontakter har behov for at få foretaget en pcr-test.

Det kan imidlertid godt lade sig gøre at få en pcr-test som nærkontakt, selvom der ikke er ledige tider på coronaprover.dk, forsikrer Pernille Lohse, der er chef for Testcenter Danmark i Region Hovedstaden.

- Der er reserveret tider til nære kontakter, og der er ledige tider i dag, så når man er registeret som nærkontakt, skal man have fat i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun til Ekstra Bladet.

Det betyder, at man som nærkontakt skal kontakte smitteopsporingen for at få en henvisning til en pcr-test. Hvis man derimod ikke er nærkontakt, men gerne vil have en pcr-test inden jul, kan det blive svært.

- Det, vi kan se, er, at tiderne er booket langt frem, når det for eksempel er til et coronapas eller en socialbegivenhed, fortæller Pernille Lohse.

Tag en kviktest

Derfor lyder anbefalingen, at man i stedet får en kviktest, hvis man gerne vil testes op til jul.

- Der er godt fyldt op inden jul, og det kan jeg som sådan godt forstå, men det er også her, vi anbefaler, at man bruger en kviktest, og at man reserverer pcr-testene til nære kontakter, når man har symptomer og efter en positiv kviktest, siger Pernille Lohse og tilføjer:

- Vi synes, det er rigtig fint, at folk tager det ansvar og gerne vil passe på de ældre og svagelige i familien. Det er rigtig vigtigt, at vi gør det, men brug en kviktest.

