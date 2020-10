Rig på psykiatri: - Svært at acceptere

Ved du noget, så kontakt journalisten på pd@eb.dk

Man kan tjene gode penge på at drive forretning på private psykiatriske tilbud. Det er Ragn Gaihede et levende eksempel på.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan forretningsmanden, med adresse på en af Københavns mest eksklusive adresser, har hevet 51 millioner kroner ud af sine tre virksomheder i Psykiatri Plus.

Han har skabt en formue, hvoraf en stor del kommer fra hans forretninger inden for psykiatrien. Alene de seneste tre år har han trukket 51 millioner kroner op i sit selskab Psykiatri Plus, der driver et vikarbureau og to bosteder.

Ud af de mange penge er 43 millioner havnet i holdingselskabet Dena Holding. Dena Holding har midlertidig rundet 100 millioner kroner.

Så meget har Psykiatri Plus' virksomheder udbetalt i udbytte

2018: 13,6 millioner kr.

2017: 5 millioner kr. Psykiatri Plus Centre (Driver behandlingsstederne Stentoft og Tjørnehøj) 2019: 3,7 millioner kr.

2018: 0 kr.

2017: 6 millioner kr. Psykiatri Plus Ejendomme 2019: 8,7 millioner kr.

2018: 0,8 millioner kr.

2017: Virksomheden blev stiftet i 2018 Samlet udbytte: 51 millioner kr., hvoraf 43 millioner er flyttet op i holdingselskabet Dena Holding ApS. Vis mere Luk

På Christiansborg er der kun hovedrysten tilbage fra Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, da Ekstra Bladet fremlægger Ragn Gaihedes millionforretning i psykiatrien.

- Jeg synes, det er meget svært at acceptere, at der er nogle mennesker, der synes, det er i orden at tjene meget store summer, på nogle af de allermest udsatte borgere vi har.

- I sidste instans, så skal mennesker, der er mest optaget af at tjene penge ikke drive tilbud til vores mest sårbare mennesker. Hvis man er i det her for at tjene en god profit, så har man ikke noget at gøre inden for det her område, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Vikarfinten

Et af bostederne, Tjørnehøj, der hører under Psykiatri Plus, er under skærpet tilsyn fra Socialtilsynet.

Et af Socialtilsynets påbud går på, at der er en høj personalegennemstrømning, og der bliver brugt et højt antal af vikarer - vikarer fra Psykiatri Plus' eget vikarbureau.

Behandlingsstedet Tjørnehøj er under skærpet tilsyn fra myndighederne. Foto: Emil Agerskov

Og det har tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup en klar holdning til.

- Det virker som en skjult måde at hive penge ud af et opholdssted på, og så er det uacceptabelt for mig at se, siger Knud Aarup.

På Christiansborg er Astrid Krag bekendt med problemet, og det bekymrer hende.

- Det er en af de finter, vi har hørt om, som bekymrer mig. Det er noget, vi er opmærksom på, og vi vil sætte ind overfor den her økonomiske smutvej, der er nogle, som tager for at skaffe sig en fortjeneste for de her sårbare mennesker, siger ministeren til Ekstra Bladet.

Forhandler om lovforslag

Efter en række tidligere artikler, hvor Ekstra Bladet kunne afsløre, at ejere har trukket millioner ud fra sociale tilbud, bliver der i skrivende stund brygget på et lovforslag, der skal forhindre muligheden for at blive rig på velfærdskroner.

- Det her bekræfter mig jo bare i, at det er vigtigt, det jeg sidder og forhandler med folketingets partier om. For det her sætter en tyk streg under, hvorfor vi har brug for at få sat en stopper for muligheden for at trække profit ud.

- Og samtidig få styrket Socialtilsynet, så de kan slå ned på de virksomheder, hvor man er kreativ til at tjene penge, siger Astrid Krag.



Vi har foreholdt Psykiatri Plus kritikken, som direktør, Henrik Sven Sørensen, svarer på i en mail til Ekstra Bladet 'Det virker ikke, som om at Knud Aarup har læst vores regnskab specielt grundigt. Vi hiver ikke penge ud af sociale tilbud! Vores kapitalberedskab samles i vores moderselskab, så der hele tiden er en buffer til investeringer, uforudsete udgifter og dårlige tider.' 'Over de seneste 10 år har vi investeret massivt i Psykiatri Plus. Alene i de seneste tre år har vi investeret i medarbejderudvikling, efteruddannelse og træning for over 10 mio.' 'Vi skammer os ikke over at tjene penge på en lovlig virksomhed – tværtimod.' 'At vi bruger en vikarfinte er en helt forkert beskyldning. Det er en meget lille omsætning, Psykiatri Plus Vikar har fra vores egne bosteder - det er syv procent.' Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvordan udsagnet om, at de ikke hiver penge ud af sociale tilbud, harmonerer med regnskaber, hvori det tydeligt ses, hvordan 43 millioner udbetales i udbytte til holdingselskabet. Men efter gentagende forsøg har de ikke ønsket at stille op til interview. Vis mere Luk

