Rig på udsatte børn: Kan vinde skattebetalt milliardudbud

Ejeren af Behandlingsskolerne har trukket 23,8 millioner ud fra sit arbejde med udsatte børn. Samme firma er nu i spil til at vinde et milliardudbud i flere kommuner

Drømmer du om at blive millionær, burde du arbejde med socialt udsatte børn. Den slags betaler kommunerne nemlig dyrt for.

Ejeren af Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard, har siden 2016 kunnet trække 41,7 millioner kroner ud af sine skoler og ind i sit personlige holdingselskab. Herfra har han udbetalt 23,8 millioner kroner til sig selv.

Behandlingsskolerne tilbyder undervisning og behandling til børn med diagnoser, og hvis alt går efter planen, kan direktøren se frem til endnu flere elever og skattebetalte millioner.

Behandlingsskolerne kan nemlig vinde et udbud om dagbehandling til en samlet værdi af 4,7 milliarder kroner, hvor 18 kommuner er gået sammen.

Ejeren af Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard, har foruden sin direktørløn kunnet hive 23,8 millioner ud af Behandlingsskolerne og ned i egen lomme. Privatfoto

Københavns Kommune er en af de 18 kommuner, som er med i det store millardudbud.

Ekstra Bladets historier om Behandlingsskolernes økonomi har dog forarget Enhedslisten på kommunens rådhus.

- Når han forhandler løn med sig selv, lejer sig ind hos sig selv og udbetaler overskud til sig selv, så går kommunens penge tabt, siger Gorm Gunnarsen, medlem af Børne- og Ungdomsforvaltningen for Enhedslisten, til Ekstra Bladet.

Kommunalpolitikeren vil gå så langt som til at sige, at Behandlingsskolerne ikke længere burde kunne vinde udbuddet.

- Det bør de ikke have mulighed for, hvis deres politik er at forvandle kommunale tilskud til profit.

- Vi kan ikke have en privat aktør, hvis formål er at lægge penge i egen lomme, siger han til Ekstra Bladet.



Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har været ude og kritisere Behandlingsskolernes store millionoverskud og -udbytte. - Jeg fik kaffen galt i halsen, lød hendes reaktion på Ekstra Bladets afsløringer.

- Det lyder jo, som om du slet ikke ønsker, at der er private virksomheder på det her område?

- Jeg ønsker, at der er masser af privat og lokaler intitiativer, og det skal være muligt at oprette og drive en skole. Men det skal være med det formål at drive en skole. Det skal ikke være med det formål at tjene penge. Vi kan ikke have, at man kan lave systemer, hvor man dræner de offentlige kasser, siger han til Ekstra Bladet.

Han mener, at kommunerne kun bør samarbejde med nonprofit-virksomheder på det her område.

Udbuddet bliver afgjort 11. maj og strækker sig over en femårig periode med mulighed for forlængelse på to år.

Udbytte i fremtiden

Til Ekstra Bladet vil Mads-Frederik Damgaard ikke afvise, at han vil trække udbytte ud af skolerne igen. Det afhænger dog af hans evner som forretningsmand.

'Lige nu er Behandlingsskolerne udfordret grundet virksomhedens første underskud nogensinde for året 2019. Vi har nu skiftet en del af ledelsen ud og er godt på vej. Udbetaling af udbytte afhænger af min evne til at drive en sund forretning,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Behandlingsskolernes første underskud nogensinde kommer, efter ejeren har forgyldt sig selv med 41,7 millioner kroner, som han har trukket ud af virksomheden og ind i sit eget personlige holdingselskab.